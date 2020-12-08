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Слушала Киркорова и Газманова: Ницой ошарашила признанием

08 декабря 2020, 19:40  •  84 • Украина

Украинская писательница-националистка Лариса Ницой признала, что молодежь в ее стране не слушает отечественную музыку, а предпочитает российский контент. Причина тому, по словам Ницой, в неэффективной политике государства. Об этом писательница заявила в своей статье, вышедшей на сайте «Главред» 7 декабря

Чтобы понять, что слушает украинская молодежь, рассказала Ницой, можно посмотреть статистику, которую опубликовал видеохостинг YouTube. По его данным, самые популярные на Украине песни и клипы 2020 года — российские.
«Я объясняю это тем, что сейчас в Украине очень массово происходит русификация молодежи. Она, несмотря на принятие закона об украинском языке (что само по себе было запоздалым действием), все равно сидит в русскоязычных социальных сетях и слушает музыку на русском языке — то есть на том языке, который им ближе», — написала Ницой.

Писательница призналась, что раньше и сама слушала таких российских исполнителей, как Филипп Киркоров и Олег Газманов. Большая популярность российской музыки на Украине, уверена Ницой, связана с пробелами в политике государства.

Местных музыкантов никто не популяризирует, что нужно было начать делать, по мнению писательницы, «еще вчера».

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