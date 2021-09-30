Слухи подтвердились: Спикера Рады Разумкова лишают должности

Фракция Верховной рады "Слуга народа" отстраняет от должности спикера Дмитрия Разумкова. Слухи об отставке политика распространялись последние полтора года.

Фракция Зеленского, крупнейшая в Верховной раде "Слуга народа", начала процедуру по отстранению однопартийца Дмитрия Разумкова от должности спикера парламента. Об этом сообщил он сам в своих социальных сетях.

Глава фракции Давид Арахамия потребовал выдать подписные листы для процедуры лишения его должности.

Ранее Разумков говорил, что чиновников "скупают", чтобы они проголосовали за его отставку. По его словам, тот, кто готов был отдать свой голос "за", получал 50 тысяч долларов. Он обратился с жалобой к правоохранителям.

Известно, что Разумков конфликтовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он был против закрытия оппозиционных СМИ, введения ограничений для граждан страны.

Слухи о его отставке распространялись в последние полтора года.