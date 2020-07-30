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Главная / В мире

Слухи о женщине во главе MI-6 разбило появление дипломата

30 июля 2020, 18:05  •  59 • В мире
Новым главой MI-6 станет дипломат Ричард Мур. Ранее в СМИ появились слухи, будто на пост главы разведслужбы будет назначена женщина. Однако эта версия не подтвердилась.
В Великобритании уже объявлено, кто будет возглавлять службу внешней разведки Соединённого Королевства MI-6. В сообщении МИД королевства говорится, что на смену Алексу Янгеру придёт дипломат Ричард Мур.
При этом в прессе ещё до оглашения нового кадрового решения появлялись слухи, будто руководство разведкой будет осуществлять женщина. Этот пост, в частности, газета The Times прочила Карен Пирс, которая до марта 2020 года занимала должность постоянного представителя Великобритании при ООН. Позднее её перенаправили на должность посла Британии в США.
Как отметил глава MI-6 Алекс Янгер, избранная кандидатура его преемника вызывает у него радость.
"Я в восторге от этого назначения. Ричард - очень опытный офицер разведки, и мы с нетерпением ждём его возвращения на службу", - приводит РБК слова главы Службы внешней разведки Великобритании.
Отметим, что ранее Мур занимал должность директора одного из подразделений MI-6, а в 2018 году непродолжительное время был заместителем советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности.
В 2014 - 2017 годах Мур был послом Соединённого Королевства в Турции, а в 2018 году стал политическим директором британского МИД.

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