Слухи о женщине во главе MI-6 разбило появление дипломата

В Великобритании уже объявлено, кто будет возглавлять службу внешней разведки Соединённого Королевства MI-6. В сообщении МИД королевства говорится, что на смену Алексу Янгеру придёт дипломат Ричард Мур.

При этом в прессе ещё до оглашения нового кадрового решения появлялись слухи, будто руководство разведкой будет осуществлять женщина. Этот пост, в частности, газета The Times прочила Карен Пирс, которая до марта 2020 года занимала должность постоянного представителя Великобритании при ООН. Позднее её перенаправили на должность посла Британии в США.

Как отметил глава MI-6 Алекс Янгер, избранная кандидатура его преемника вызывает у него радость.

"Я в восторге от этого назначения. Ричард - очень опытный офицер разведки, и мы с нетерпением ждём его возвращения на службу", - приводит РБК слова главы Службы внешней разведки Великобритании.

Отметим, что ранее Мур занимал должность директора одного из подразделений MI-6, а в 2018 году непродолжительное время был заместителем советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности.

В 2014 - 2017 годах Мур был послом Соединённого Королевства в Турции, а в 2018 году стал политическим директором британского МИД.