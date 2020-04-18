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«Слухи о приближении конца света сильно преувеличены»: Легойда — о праздновании Пасхи во время коронавируса

18 апреля 2020, 16:05  •  45 • В России
Как считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции Владимир Легойда, пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения — не повод для уныния и паники. В интервью RT он также рассказал, какой будет Пасха в 2020-м на фоне распространения заболевания и закрытых для прихожан храмов.
 
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции Владимир Легойда РИА Новости © Антон Денисов
 

Благодатный огонь прибудет в Москву

— Владимир Романович, мы наблюдали Пасху в Италии: одиноко служившего Папу Римского и концерт Андреа Бочелли в пустом Миланском соборе. Готовиться ли православным к чему-то подобному? Некоторые считают, что нынешняя сиутация похожа на конец света. Что вы скажете?

— Все чаще наблюдаю, что эпидемия коронавируса многими рассматривается чуть ли не как приближающийся конец света. Многие люди находятся в состоянии уныния, паники и неопределённости. Я думаю, что подобные настроения наиболее распространены среди тех, кто не может, по тем или иным причинам, приобщиться к радости, которую несёт всем нам приближающийся светлый праздник Пасхи. Страх не должен в нашем сердце брать верх над образом Божьим, которым каждый из нас является.

Ещё совсем недавно мы жили в богоборческое время, когда уничтожались храмы и действительно преследовались верующие. Но наши деды не унывали и научились преодолевать страх. Сравнивать это с кратковременным ограничением на посещение храмов, которые выдали санитарные власти, просто смешно. Так что слухи о приближении конца света сильно преувеличены.

Даже если кажется, что священник молится в храме один — давайте увидим тысячи и, может быть, миллионы верующих, которые в единстве возносят молитву, в том числе и о том, чтобы постигшее нас бедствие скорее прекратилось.

— Будет ли доставлен в Россию неотъемлемый символ великого праздника — Благодатный огонь?

— В этом году, как и ранее, по благословению Святейшего, Благодатный огонь будет доставлен Фондом Андрея Первозванного. Его привезут в Москву из Иерусалима к началу пасхальной службы в храме Христа Спасителя. Пасхальная служба не станет менее благодатной и в тех храмах, в которые Благодатный огонь не может быть доставлен на Пасху в этом году.

  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

Просим в пасхальную ночь ограничиться разъяснением вместо штрафа

— Сейчас есть те, кто возмущается, что Церковь следует указаниям главного санитарного врача Москвы, хотя она отделена от государства (С 13 апреля в столичных храмах службы должны временно проходить без участия прихожан. — RT).

— Церковь всегда следовала тем предписаниям властей, главной целью которых была забота о гражданах. Это никак не связано с принципом отделения государства от Церкви, который сложился сравнительно недавно по меркам церковной истории. Для нас важно, что литургия продолжает совершаться во всех храмах, и никто этому не препятствует. Священники будут иметь возможность посетить верующих на дому, если такая потребность возникнет. При этом мы не забываем, что Церковь — не виртуальный кинотеатр, её традиции не вписываются в онлайн-формат, идеальный для торговцев товарами и услугами. Все верующие ждут, когда храмы можно будет посещать вновь, и эти предписания будут отменены настолько быстро, насколько это возможно.

— Что ждёт тех, кто всё-таки решит прийти на богослужение?

— Мы призываем всех прислушаться к благословению Святейшего Патриарха, который призывал всех молиться дома, и к предписанию санитарных властей. К тому же, на данный момент много храмов проводят онлайн-трансляции служб.

К правоохранительным органам Москвы и других городов мы обращаем призыв проявить снисхождение к тем верующим, которые окажутся на улице в Великую субботу и Пасху. Убежден, что пасхальная ночь — неподходящее время для того, чтобы штрафовать людей, достаточно ограничиться разъяснением.

Как оберегают Патриарха

— Изоляция для Святейшего, наверное, невозможна. Как его сейчас оберегают?

— Святейший Патриарх, как и все клирики Московского Патриархата, продолжает совершать богослужения, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

— Много ли заболевших среди священников и сотрудников Патриархии?

— Наша группа в Telegram-канале «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархе» регулярно публикует сведения о том, в каких храмах Москвы обнаружены случаи заражения и проводится соответствующая дезинфекция. Заболевшие среди священников и сотрудников есть. Они находятся на лечении либо в больницах, либо дома, соблюдая все карантинные меры.

Как пережить самоизоляцию

— Как россиянам пережить период изоляции без вреда психике и семейным отношениям?

— Что-то с нами не так, если наша психика не позволяет остаться наедине с ближними в своих домах хотя бы несколько недель. Возможно, некоторые слишком привыкли к индустрии развлечений — значит, тем более актуален для нас пример преподобной Марии Египетской, о котором говорил патриарх Кирилл.

Давайте, пользуясь ситуацией, взглянем на себя со стороны, вспомним о том, что подлинное счастье приносит не возможность свободно выйти из дома, а способность быть подобным Богу в любви к ближним и дальним.

Вдохновиться добрыми делами волонтёров

— Церковь, как и медики, сейчас находится на передовой борьбы с вирусом. Запущены 20 горячих линий, организована помощь православных волонтёров от Камчатки до Лондона. Как они работают? Хватает ли средств и сил?

— Сведения о горячих линиях также публикуются в Telegram-канале «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархе». Однако стоит помнить, что потребность в помощи лишь растёт. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей вдохновились добрыми делами волонтёров и внесли свой посильный вклад в дела милосердия. Именно они делают нас достойными встретить Воскресшего Христа.

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