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Слухи о каннибализме: в Новосибирской области 66-летнего пенсионера подозревают в убийстве трёх человек
21 апреля 2020, 22:05 • 88 • В России
В Новосибирской области задержан 66-летний пенсионер, подозреваемый в убийстве трёх человек. 20 апреля в его доме нашли останки пропавшего за несколько дней до этого мужчины, а при дальнейшем обыске оперативники обнаружили ещё два трупа. При этом местные жители сообщают, что предполагаемый маньяк якобы хранил в холодильнике человеческое мясо.
© СК РФ по Новосибирской области
66-летний житель села Северное в Новосибирской области попал в поле зрения правоохранительных органов после исчезновения 36-летнего местного жителя — тот уехал из дома на велосипеде 16 апреля и не вернулся. 20 апреля полицейские пришли к пенсионеру, поскольку накануне исчезновения пропавший находился у него в гостях. Во дворе оперативники увидели велосипед. Хозяин дома попытался убедить полицию, что гость уходил от него пешком, но затем на его участке обнаружили спрятанные человеческие останки.
«Личность погибшего была установлена — им оказался пропавший без вести житель Северного. Хозяин квартиры, ранее судимый за убийство 66-летний житель села, был задержан по подозрению в совершении преступления. В отношении него следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство», — говорится в официальном сообщении управления МВД по Новосибирской области.
Труп пропавшего, которым, по информации СМИ, оказался Пётр Лысяный, нашли в выгребной яме туалета, расположенного снаружи дома. Но он оказался не единственной жертвой — вскоре были обнаружены останки ещё двух человек. Их личности сейчас устанавливаются. Следователи предполагают, что это могут быть местные жители, пропавшие без вести в 2017-м и 2019-м годах. Отмечается, что тела погибших «были скелетированы и хранились в подполе дома».
Мужчина, подозреваемый в причастности к исчезновениям и убийствам жителей Северного, задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. По данным районного управления Следственного комитета, в суд уже направлено ходатайство следователя с просьбой заключить подозреваемого под стражу.
Вскоре после громкого задержания в местных СМИ начали расходиться слухи о том, что убийца поедал своих жертв. По словам местных жителей, при обыске якобы выяснилось, что хозяин квартиры хранил человеческое мясо в холодильнике.
Сейчас правоохранительные органы собирают доказательства причастности задержанного мужчины к убийствам, а также пытаются выяснить обстоятельства и мотивы совершённых преступлений. На придомовом участке задержанного продолжаются поиски других тел.
Как рассказал RT один из местных жителей, предполагаемый маньяк переехал в Северное, имея за плечами уже несколько судимостей по тяжким статьям. Мужчина, по словам собеседника, отбывал срок за изнасилование, а в девяностые попал в тюрьму за то, что убил собственную сестру.
Со слов местных жителей журналисты также узнали, что на протяжении долгого времени мужчина жил на свалке неподалеку от села, однако Северный сельсовет выделил ему жильё и прописал в доме на двух хозяев по улице Шерстобитова, где 20 апреля нашли человеческие останки. Замглавы Северного сельсовета Татьяна Литвякова рассказала местным СМИ, что это произошло в 2014 году.
В разговоре с RT одна из жительниц села Северное выразила мнение, что предполагаемого преступника задержали только сейчас, поскольку у первых двух жертв, долгое время числившихся пропавшими без вести, не было семей. Последний же исчезнувший житель села — Пётр Лысяный — являлся отцом семейства. По словам собеседницы RT, в селе знали, что у погибшего были проблемы с алкоголем.
Следователи Куйбышевского района Новосибирской области не исключают, что Лысяный мог быть убит хозяином дома на Шерстобитова как раз после распития спиртных напитков. По версии сотрудников районного СК, в какой-то момент между собутыльниками возник конфликт, в результате которого гостю были нанесены множественные ножевые ранения.
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