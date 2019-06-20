Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Смены подхода не планируется»: Минстрой опроверг информацию о пересмотре расчёт...
Фальшивая цитата Захаровой о Чечне разошлась по Facebook: Соцсеть не спешит удал...
Москва упрекнула США в «игре мускулами» на Ближнем Востоке
Зеленский отменил 159 указов экс-президентов Украины
Главная / Война

«Слухи о «Боинге»: в Малайзии вступились за Россию

20 июня 2019, 17:39  •  102 • Война
Политически мотивированным назвал премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир расследование о крушении Boeing 777 Malaysian Airlines над Донбассом. Это заявление он сделал по итогам презентации Совместной следственной группы (JIT), передает НСН.
«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении», – подчеркнул политик.
Махатхир добавил, что российскую сторону обвинили еще до начала расследования катастрофы. Кроме того, он потребовал более весомых подтверждений.
«До сих пор нет никаких доказательств, только слухи», — подытожил малайзийский премьер.
Накануне представитель JIT Вильберт Паулиссен заявил, что у России есть «вся информация» о крушении «Боинга», но Москва якобы отказывается помогать следствию.
«Мы знаем – у нас сейчас есть информация и доказательства, что Российская Федерация имеет отношение к этой трагедии, к этому преступлению, в той или иной степени», – отметил он.
Паулиссен также заявил, что «отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия». По его словам, ракетная установка «Бук» была переброшена из России, которая «причастна в той или иной степени».
Прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в свою очередь подчеркнул, что JIT ждет подтверждений – действительно ли попавшие на видео ракетные установки были из России и где они находились в июле 2014 года в момент авиакатастрофы.
«Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает», – отметил прокурор.
Вину за сбитый самолет JIT возложила на троих россиян и одного украинца — в их числе бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Патрушев заявил, что расследование крушения Boeing MH-17 было проведено «нелепо», передает ФАН.
«Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще расследование проведено, на мой взгляд, нелепо», — отметил он.
По словам секретаря Совбеза, Россия заинтересована в том, чтобы объективная картина произошедшего с рейсом MH17 была восстановлена. По его мнению, со временем правда будет установлена: «кто это сделал, с какими интересами и почему».
«Сейчас мы не видим такой информации», — подчеркнул секретарь СБ РФ. Он также добавил, что Москва передала следствию объективные данные, однако JIT не принимает их во внимание.
31 мая премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир уже заявил, что европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является «излишне политизированным».
«Они [Нидерланды] обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине. <...> Похоже, [идея] концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», — заявил политик.
По словам Мохамада, конкретных фактов в подтверждение тезиса о виновности Российской Федерации представлено не было. Премьер призвал допустить его страну к расшифровке «черных ящиков» разбившегося самолета.
Авиакатастрофа Boeing 777 Malaysia Airlines произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много несовершеннолетних.
После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и зенитно-ракетные комплексы других моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была сделана в Москве — но еще в советское время. После развала СССР эта ракета оказалась на территории Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
19 июня 2019, 18:54
Русские идут: Генштаб опасается стягивания Россией техники к границам
20 июня 2019, 01:24
Израиль учится уничтожать российские С-400 и опять ждет уступок от Кремля
18 июня 2019, 10:24
«Ночной суперохотник» добудет для России победу в Сирии
19 июня 2019, 15:39
Перемирия нет: ВСУ обстреливают Донецк
19 июня 2019, 05:54
«Хорошая война» Владимира Путина
20 июня 2019, 17:39
«Слухи о «Боинге»: в Малайзии вступились за Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители МиГ-29
15 июня 2019, 20:24
Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
20 июня 2019, 07:54
"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Геращенко "взорвалась" на возвращение России в ПАСЕ
15 июня 2019, 07:39
Что США покупают в России
15 июня 2019, 23:54
В Крыму рассказали о фиаско Киева из-за водной блокады
16 июня 2019, 06:24
В Госдуме ответили на слова Порошенко об украинском трезубце в Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.