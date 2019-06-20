«Слухи о «Боинге»: в Малайзии вступились за Россию

Политически мотивированным назвал премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир расследование о крушении Boeing 777 Malaysian Airlines над Донбассом. Это заявление он сделал по итогам презентации Совместной следственной группы (JIT), передает НСН.

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении», – подчеркнул политик.

Махатхир добавил, что российскую сторону обвинили еще до начала расследования катастрофы. Кроме того, он потребовал более весомых подтверждений.

«До сих пор нет никаких доказательств, только слухи», — подытожил малайзийский премьер.

Накануне представитель JIT Вильберт Паулиссен заявил, что у России есть «вся информация» о крушении «Боинга», но Москва якобы отказывается помогать следствию.

«Мы знаем – у нас сейчас есть информация и доказательства, что Российская Федерация имеет отношение к этой трагедии, к этому преступлению, в той или иной степени», – отметил он.

Паулиссен также заявил, что «отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия». По его словам, ракетная установка «Бук» была переброшена из России, которая «причастна в той или иной степени».

Прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в свою очередь подчеркнул, что JIT ждет подтверждений – действительно ли попавшие на видео ракетные установки были из России и где они находились в июле 2014 года в момент авиакатастрофы.

«Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает», – отметил прокурор.

Вину за сбитый самолет JIT возложила на троих россиян и одного украинца — в их числе бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Патрушев заявил, что расследование крушения Boeing MH-17 было проведено «нелепо», передает ФАН.

«Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще расследование проведено, на мой взгляд, нелепо», — отметил он.

По словам секретаря Совбеза, Россия заинтересована в том, чтобы объективная картина произошедшего с рейсом MH17 была восстановлена. По его мнению, со временем правда будет установлена: «кто это сделал, с какими интересами и почему».

«Сейчас мы не видим такой информации», — подчеркнул секретарь СБ РФ. Он также добавил, что Москва передала следствию объективные данные, однако JIT не принимает их во внимание.

31 мая премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир уже заявил, что европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является «излишне политизированным».

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«Они [Нидерланды] обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине. <...> Похоже, [идея] концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», — заявил политик.

По словам Мохамада, конкретных фактов в подтверждение тезиса о виновности Российской Федерации представлено не было. Премьер призвал допустить его страну к расшифровке «черных ящиков» разбившегося самолета.

Авиакатастрофа Boeing 777 Malaysia Airlines произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много несовершеннолетних.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и зенитно-ракетные комплексы других моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была сделана в Москве — но еще в советское время. После развала СССР эта ракета оказалась на территории Украины.