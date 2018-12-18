Слухи и конспирологический бред: Минобороны развенчало фейк американских СМИ о смерти главы ГРУ

Минобороны России опровергло информацию американских СМИ о том, что бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер два года назад не на территории нашей страны, а в Ливане. "Слухи, распространяемые с подачи Минюста США, о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане — конспирологический бред", — отметили в военном ведомстве.

Напомним, что Игорь Сергун, бывший начальник Главного управления Генштаба России (на Западе больше известно под своим старым названием — Главное разведывательного управления или ГРУ), скончался в возрасте 59 лет близ Подольска в Московской области. Тогда сообщалось, что он умер после обширного инфаркта.

О том, что экс-глава ГРУ два года назад мог умереть не на Роидне, а в Ливане западные СМИ заговорили после соответствующей обмолвки бывшего советника президента США Майкла Флинна на допросе в ФБР.

Еще прежде, чем эту конспирологическую версию событий развенчали в МО, ее опроверг официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.