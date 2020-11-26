Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
На Украине признали вину в крушении MH17
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

Слух о смене ставок Запада с Навального на его жену нашел подтверждение

26 ноября 2020, 12:30  •  94 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Власти ФРГ проявили необычную активность
Историю о том, что российский блогер Алексей Навальный разочаровал западных кураторов и они решили сделать ставки на его жену Юлию, косвенным образом подтвердили власти ФРГ. Об этом свидетельствует угроза Германского Управления по вопросам СМИ наказать издание, распространившее данную информацию.
Ранее таблоид Abendlich Hamburg сообщил, что рейтинг Навального сильно упал после истории с отравлением, поскольку авантюра была состряпана наспех и ее детали не выдерживали критики. Поэтому на его политических перспективах западные стратеги поставили крест, а продвигать решили жену оппозиционера Юлию Навальную, которая, напротив, набрала за это время популярность.
После шумихи, вызванной этой статьей, немецкие органы объявили о проверке Abendlich Hamburg на предмет нарушения местного законодательства из-за неполностью раскрытых выходных данных. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря Управления.
"Видимо, прилично припекло, и автор статьи попал в точку. Раз в экстренном порядке пришлось запускать маховик государственной машины, чтобы наказать, мягко говоря, не самое большое немецкое издание",
– комментирует ситуацию политолог Антон Хащенко. По его мнению, если раньше в высказанную германским изданием версию поверили не все, то теперь сомневающихся станет меньше. Очень уж серьезные силы брошены на борьбу.
Отметим, что на сайте Abendlich Hamburg скандальная публикация удалена. Ее перевод можно прочитать у "ИноСМИ".
Блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020года. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера откачали в реанимации. По решению жены Юлии Навальной Алексея переправили в немецкий госпиталь "Шаритэ". Придя в себя, он заявил о намерении вернуться в Россию, однако на днях семья обратилась к властям ФРГ с просьбой продлить разрешение на проживание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 03:20
Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
26 ноября 2020, 05:10
"Махать дубиной не собираемся, но…": Пушков сделал Google последнее предупреждение
26 ноября 2020, 10:40
Есть дела поважнее: ликующий после победы Байдена Киев жестко осадили
26 ноября 2020, 10:40
Кравчук устроил истерику на переговорах по Донбассу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, заявил Моргулис
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
26 ноября 2020, 00:35
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков": "Очнулся я уже на базе..."
21 ноября 2020, 18:50
Спецгруппа "Медведи" прибыла в Донбасс убивать русских
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
24 ноября 2020, 05:30
Скоро в Москве? Взявшая интервью у Путина журналистка сбежала с детьми из Нью-Йорка
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.