Слух о смене ставок Запада с Навального на его жену нашел подтверждение

Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Власти ФРГ проявили необычную активность

Историю о том, что российский блогер Алексей Навальный разочаровал западных кураторов и они решили сделать ставки на его жену Юлию, косвенным образом подтвердили власти ФРГ. Об этом свидетельствует угроза Германского Управления по вопросам СМИ наказать издание, распространившее данную информацию.

Ранее таблоид Abendlich Hamburg сообщил, что рейтинг Навального сильно упал после истории с отравлением, поскольку авантюра была состряпана наспех и ее детали не выдерживали критики. Поэтому на его политических перспективах западные стратеги поставили крест, а продвигать решили жену оппозиционера Юлию Навальную, которая, напротив, набрала за это время популярность.

После шумихи, вызванной этой статьей, немецкие органы объявили о проверке Abendlich Hamburg на предмет нарушения местного законодательства из-за неполностью раскрытых выходных данных. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря Управления.

"Видимо, прилично припекло, и автор статьи попал в точку. Раз в экстренном порядке пришлось запускать маховик государственной машины, чтобы наказать, мягко говоря, не самое большое немецкое издание",

– комментирует ситуацию политолог Антон Хащенко. По его мнению, если раньше в высказанную германским изданием версию поверили не все, то теперь сомневающихся станет меньше. Очень уж серьезные силы брошены на борьбу.

Отметим, что на сайте Abendlich Hamburg скандальная публикация удалена. Ее перевод можно прочитать у "ИноСМИ".

Блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020года. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера откачали в реанимации. По решению жены Юлии Навальной Алексея переправили в немецкий госпиталь "Шаритэ". Придя в себя, он заявил о намерении вернуться в Россию, однако на днях семья обратилась к властям ФРГ с просьбой продлить разрешение на проживание.