Слух или... В СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана

О смерти туркменского президента изданию "Говорит Москва" сообщил Аслан Рубаве – директор Центра мониторинга евразийских проблем. При этом политолог сослался на некоторый источники в Ашхабаде.

"Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", - сообщил Рубаве.

Действительно, президент Туркменистана ушел в отпуск 15 июля. Информацию о его смерти также передал Telegram-канал Анатолия Несмияна (Эль Мюрид). Также информацию о смерти президента Бербымухамедова озвучил автор другого Telegram-канала, Незыгарь. При этом последний ссылается на источники в оппозиции.

В настоящее время официальный Ашхабад не передавал никаких сообщений о кончине президента Туркменистана.