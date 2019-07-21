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Слух или... В СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана

21 июля 2019, 17:54  •  99 • В мире
В ряде СМИ появились сообщения о кончине президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Официального подтверждения этой информации пока нет.
О смерти туркменского президента изданию "Говорит Москва" сообщил Аслан Рубаве – директор Центра мониторинга евразийских проблем. При этом политолог сослался на некоторый источники в Ашхабаде.
"Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", - сообщил Рубаве.
Действительно, президент Туркменистана ушел в отпуск 15 июля. Информацию о его смерти также передал Telegram-канал Анатолия Несмияна (Эль Мюрид). Также информацию о смерти президента Бербымухамедова озвучил автор другого Telegram-канала, Незыгарь. При этом последний ссылается на источники в оппозиции.
В настоящее время официальный Ашхабад не передавал никаких сообщений о кончине президента Туркменистана.

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