Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит В...
Главная / Украина

«Слуги» Владимира Зеленского решают, взорвать им запорожскую АЭС или дождаться американских ЗРК?

13 апреля 2021, 15:55  •  285 • Украина
Обслуживающий главу офиса президента Андрея Ермака киевский политолог Кирилл Сазонов озвучил план своего шефа – «заставить Россию истечь кровью на подступах к украинским границах». Оказывается, Ермак всерьёз полагает, что «есть такая возможность – в случае серьёзных боёв ударная группировка ВСУ нанесёт удар по врагу со стороны Запорожья. И в этой ситуации гарантировать безопасность Запорожской АЭС мы не можем. И накроет всех – до Урала». На что намекают «слуги» Зеленского, на ядерную диверсию?
Спекулируя такой перспективой, Ермак, возможно, принуждает Европу вмешаться – а не то «накроет» не только до Урала, но и в противоположном направлении. Понимают ли «слуги» Зеленского, что они докатились до откровенного ядерного шантажа? Накануне Ермак в интервью журналу Time предложил разместить американские ЗРК Patriot на территории Украины – в качестве ракетного щита от России. «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь!»
Польша, вообще-то, платит американцам за «ядерный зонтик», а Украина, похоже, как обычно, решила обзавестись им на халяву. Но что примечательно, - задаётся резонным вопросом военный репортёр Александр Коц: «А Ермак понимает, что, размещая на территории свой страны ракетные комплексы Patriot, Украина, с одной стороны, официально и добровольно отказывается от части своего суверенитета, а, с другой, становится легальной целью для российских ракетных систем?» Между тем, эффективность ЗРК Patriot сомнительна, что доказал опыт его применения в Саудовской Аравии. «Северную границу, - поясняет эксперт, - прикрывают 88 пусковых установок. Из них 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 - новейшие РАС-3. Но 14 сентября 2019 года эта махина не смогла сдержать 18 беспилотников и 7 ракет, атаковавших нефтяные объекты. Ни беспилотники, ни ракеты не были засечены американскими комплексами Patriot!» Так стоит ли так уж на них полагаться, рискуя при этом суверенитетом страны? Кирилл Сазонов в этой связи указывает, ссылаясь при этом на своего шефа Андрея Ермака, что, на сей раз, Киев в своём противостоянии с Москвой «пойдёт до конца», «чтобы вернуть Донбасс и Крым». По сути, Зеленский решил пойти ва-банк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



285
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 04:55
Порошенко назвал Путина «президентом-убийцем»
12 апреля 2021, 21:35
Эксперт рассказал ФАН, что может находиться в военных грузах США для ВСУ
12 апреля 2021, 01:25
Красносельский: Санду не хочет, но договариваться придётся
12 апреля 2021, 15:10
В Киеве русских трех богатырей объявили украинцами
13 апреля 2021, 15:55
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славянске
13 апреля 2021, 15:55
В Москве начались консультации с украинской политической эмиграцией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
06 апреля 2021, 16:10
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
08 апреля 2021, 17:40
Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
09 апреля 2021, 14:45
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
10 апреля 2021, 03:35
"У турок действительно рекорд": Россия может "закрыть" Турцию вовсе не из-за COVID - Норкин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.