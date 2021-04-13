«Слуги» Владимира Зеленского решают, взорвать им запорожскую АЭС или дождаться американских ЗРК?

Обслуживающий главу офиса президента Андрея Ермака киевский политолог Кирилл Сазонов озвучил план своего шефа – «заставить Россию истечь кровью на подступах к украинским границах». Оказывается, Ермак всерьёз полагает, что «есть такая возможность – в случае серьёзных боёв ударная группировка ВСУ нанесёт удар по врагу со стороны Запорожья. И в этой ситуации гарантировать безопасность Запорожской АЭС мы не можем. И накроет всех – до Урала». На что намекают «слуги» Зеленского, на ядерную диверсию?

Спекулируя такой перспективой, Ермак, возможно, принуждает Европу вмешаться – а не то «накроет» не только до Урала, но и в противоположном направлении. Понимают ли «слуги» Зеленского, что они докатились до откровенного ядерного шантажа? Накануне Ермак в интервью журналу Time предложил разместить американские ЗРК Patriot на территории Украины – в качестве ракетного щита от России. «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь!»

Польша, вообще-то, платит американцам за «ядерный зонтик», а Украина, похоже, как обычно, решила обзавестись им на халяву. Но что примечательно, - задаётся резонным вопросом военный репортёр Александр Коц: «А Ермак понимает, что, размещая на территории свой страны ракетные комплексы Patriot, Украина, с одной стороны, официально и добровольно отказывается от части своего суверенитета, а, с другой, становится легальной целью для российских ракетных систем?» Между тем, эффективность ЗРК Patriot сомнительна, что доказал опыт его применения в Саудовской Аравии. «Северную границу, - поясняет эксперт, - прикрывают 88 пусковых установок. Из них 36 имеют модификацию PAC-2 и еще 52 - новейшие РАС-3. Но 14 сентября 2019 года эта махина не смогла сдержать 18 беспилотников и 7 ракет, атаковавших нефтяные объекты. Ни беспилотники, ни ракеты не были засечены американскими комплексами Patriot!» Так стоит ли так уж на них полагаться, рискуя при этом суверенитетом страны? Кирилл Сазонов в этой связи указывает, ссылаясь при этом на своего шефа Андрея Ермака, что, на сей раз, Киев в своём противостоянии с Москвой «пойдёт до конца», «чтобы вернуть Донбасс и Крым». По сути, Зеленский решил пойти ва-банк.