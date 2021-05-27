Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно&qu...
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена...
Главная / Украина

«Слуги народа» заговорили о прекращении поставок белорусского топлива на Украину

27 мая 2021, 01:25  •  102 • Украина

В случае одномоментного прекращения поставок нефтепродуктов из Белоруссии на Украину Киев будет искать другого поставщика и использовать запасы, никакого ущерба не будет, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук 26 мая в эфире телеканала «Наш»

«Если возникнут такие проблемы, мы можем, в принципе, найти из соседних стран — через Польшу, Словакию, Венгрию или даже Румынию — поставки этих нефтепродуктов», — заявил Камельчук.

По его словам, Украина решит этот вопрос в течение месяца, в течение которого будет пользоваться запасами.
Однако экспертное сообщество несогласно с политиком. К примеру, сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что что 83% дизельного топлива, которое использовалось в стране в 2020 году, было импортировано. Заместить такие объемы невозможно, подчеркнул он, и добавил: «это будет трэш».

«У нас нет ни мощностей по производству, ни нефти, ни возможности привезти столько дизеля из той же Польши или Румынии — ничего нет. Я уже не говорю о ценах, которые будут», — сказал эксперт в интервью Украина.ру.

Ранее Украина перекрыла авиасообщение с Белоруссией. Судя по тем вопросам, которые обсуждают украинские депутаты, теперь они опасаются возмездия со стороны Минска.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
25 мая 2021, 12:45
Владимиру Зеленскому предстоит схватка за власть с Надеждой Савченко
25 мая 2021, 22:50
Почему Зеленский громче всех осуждает Лукашенко?
25 мая 2021, 22:50
"Готовимся освобождать Кубань": На Украине снова позарились на территорию России
26 мая 2021, 15:20
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин: устранение Гонгадзе и Шеремета заказал один и тот же магнат
26 мая 2021, 13:30
Владимир Зеленский придумал, на чьих штыках ему усидеть до следующих президентских выборов
26 мая 2021, 01:35
Посол США решил «обработать» перед выборами Гагаузию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2021, 10:20
Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения
20 мая 2021, 22:45
"Привет" от олигарха вывел Зеленского из себя
21 мая 2021, 06:05
Киев сообщил, когда "станет понятно" с Донбассом. Причины завязаны на Путине
24 мая 2021, 00:05
Разгул украинской преступности в Европе
23 мая 2021, 09:25
Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?
23 мая 2021, 02:05
Кто устроил стрельбу на приднестровской границе?
22 мая 2021, 17:50
Россия послала Турции сигнал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.