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«Слуги народа» заговорили о прекращении поставок белорусского топлива на Украину
27 мая 2021, 01:25 • 102 • Украина
В случае одномоментного прекращения поставок нефтепродуктов из Белоруссии на Украину Киев будет искать другого поставщика и использовать запасы, никакого ущерба не будет, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук 26 мая в эфире телеканала «Наш»
«Если возникнут такие проблемы, мы можем, в принципе, найти из соседних стран — через Польшу, Словакию, Венгрию или даже Румынию — поставки этих нефтепродуктов», — заявил Камельчук.
По его словам, Украина решит этот вопрос в течение месяца, в течение которого будет пользоваться запасами.
Однако экспертное сообщество несогласно с политиком. К примеру, сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что что 83% дизельного топлива, которое использовалось в стране в 2020 году, было импортировано. Заместить такие объемы невозможно, подчеркнул он, и добавил: «это будет трэш».
«У нас нет ни мощностей по производству, ни нефти, ни возможности привезти столько дизеля из той же Польши или Румынии — ничего нет. Я уже не говорю о ценах, которые будут», — сказал эксперт в интервью Украина.ру.
Ранее Украина перекрыла авиасообщение с Белоруссией. Судя по тем вопросам, которые обсуждают украинские депутаты, теперь они опасаются возмездия со стороны Минска.
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