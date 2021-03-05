«Слуги народа» решили вернуть охрану Василию Бурбе, но пока не вернули

Хватило нескольких дней, чтобы разбушевавшегося Бурбу, грозившего разоблачениями Зеленскому и Ермаку, привести в чувство. Его всего лишь лишили полицейского эскорта и выселили из «правительственного» дома отдыха в Конча-Заспе под Киевом, где ему ранее выделили охраняемый особняк. И разоблачитель Бурба как-то сразу притих – он уже не пытается уличить главу президентской администрации Ермака в том, что тот якобы «слил» Москве секретные данные об операции по поимке «вагнеровцев» в Минске.

Молчание Бурбы по делу о неудавшейся операции в Минске «слуги народа» успешно обменяли на безопасность его семейства. Но одним только молчанием Бурба теперь не отделается – он должен будет публично дезавуировать все свои обвинения в адрес Зеленского и (особенно!) Ермака. Напомним, что ранее Бурба настаивал, что секретную информацию, озвученную на закрытом заседании в присутствии Ермака, «слил» на сторону именно он, Ермак. «Зеленский, издав приказ о выселении Бурбы из Конча-Заспы, сам задокументировал попытку оказать давление на ключевого свидетеля», – разъяснил украинский пропагандист Юрий Бутусов. Заодно Бутусов походя «слил» Зеленского – по его словам, «Бурба жил в том же посёлке, где уже восемь месяцев сам Зеленский «временно проживает». Что же получается, все эти восемь месяцев Зеленский не живёт с женой? Мы сообщали, что у них произошёл разрыв, но с тех пор президент Украины и первая леди несколько раз вместе позировали, что создало иллюзию их примирения. Но раз Бутусов настаивает, что Зеленского так до сих пор и не пустили домой – пусть это останется на его совести. Напомним, что Елене Зеленской стало известно об интрижке супруга с пресс-секретарём Юлией Мендель (от которой последняя якобы забеременела, а позже сделала аборт).

Киевские издания сообщают со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко, что охрану Бурбе пообещали вернуть (но пока не вернули). Вот только охранять его будет не спецназ военной контрразведки, как раньше, а «Титан», что далеко не одно и то же. Это тоже спецназ, но «не того ведомства», к которому имел отношение Бурба. Тем не менее, у мстителей из ополчения народных республик ещё остаётся время, чтобы отправить неохраняемого Бурбу вслед за Хараберюшем, Возным и Шаповалом.