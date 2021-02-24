«Слуги народа» решили «отжать» у Оксаны Марченко и Виктора Медведчука «арестованный» на 3 года трубопровод

Решением Совбеза Украины (СНБО) у четы Медведчук «арестовали» их трубопровод, по которому из России транзитом через Белоруссию на Украину текла солярка. Судебного решения на сей счёт не выносилось – трубопровод «арестовали» сугубо из соображений революционной целесообразности, чтобы лишить нелояльную режиму пару политиков материального ресурса. А дальше больше: теперь «арестованный» актив собираются окончательно отнять, передав его то ли украинскому государству, то ли «Нафтогазу» Украины.

Постмайданная Украина спешит внедрить у себя самые одиозные большевистские практики столетней давности. Но одного только волюнтаристского решения о «заморозке» актива на три года Зеленскому и его «слугам» оказалось мало – трубопровод семейства Медведчук длиной в 1400 км (ранее сообщалось лишь о 400 километрах, принадлежащих Марченко) слишком лакомый кусок. И сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) запустили процесс передачи трубопровода «Самара – Западное направление» в собственность государства. Никаких материальных компенсаций владельцам актива не предусмотрено – их собственность просто у них отнимают. По-бандитски, силой. Очевидно, не надеясь решить вопрос в законном порядке, доказав в суде, что Медведчук и его супруга заполучили актив в свою собственность незаконно.

По оценкам экспертов, только та часть трубопровода, которая принадлежит Марченко, стоит не меньше 250 миллионов гривен (10 миллионов долларов). Стало быть, весь трубопровод тянет, как минимум, на 30 миллионов долларов. Но это не всё: в трубе солярки на 1,5 миллиарда гривен, а это – ещё 60 миллионов долларов. Но собственник этой солярки – не Медведчук и не Марченко, а их бизнес-партнёры, в отношении которых даже незаконные санкции не вводили, не говоря о принятии судебных решений. Тем не менее, процесс отъёма собственности запущен, и останавливаться Зеленский не собирается. Удивительно другое – Медведчук не предпринимает ровным счётом никаких действий, чтобы отбить свою собственность. Если так пойдёт и дальше, он полностью повторит судьбу крымского миллионера Валерия Аверкина, спонсора первой «Русской весны» в Крыму начала девяностых годов. У того, помнится, украинские власти тоже незаконно заблокировали активы и банковские счета – и на политических перспективах президента Юрия Мешкова, тем самым, был поставлен жирный крест. А пока Аверкин в судах доказывал, что счета заблокировали незаконно, Киев расправился и с Мешковым, и с Республиканским движением Крыма. История повторяется?