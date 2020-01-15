«Слуги народа» против спикера Рады

Как выясняется, скандальную конфиденциальную информацию о безразмерных министерских премиях «разгласил» именно Разумков, нажив себе тем самым двух смертельных врагов – куратора фракции «Слуг народа» Давида Арахамию и премьера Алексея Гончарука. Таким образом, у главы Офиса президента Андрея Богдана нежданно-негаданно появились могущественные союзники, которые так же, как и он сам, желали бы заменить Разумкова кем-нибудь более покладистым и неконфликтным. Усидит ли Разумков в своём кресле?

Как накануне отметил депутат рады от «Слуг народа» Максим Бужанский, «мега-премии – сотни тысяч гривен, - получили только люди Гончарука», а остальные министры и их заместители не получили ничего вообще. Но премии, как справедливо отметил Бужанский, выплачиваются за какие-то явные успехи, но «успехов мы не увидели, а начисления состоялись». Теперь Гончаруку придётся объясняться с президентом, который, как оказалось, был не в курсе премиальной эпопеи, и уж тем паче не отдавал распоряжений компенсировать высокими премиями «низкие» зарплаты приближённых Гончарука и его «соросят». Таким образом, премиальный скандал, вольно или невольно выплеснутый Разумковым в информационное поле, продолжает разгораться. Сегодня в Раде должны обсудить отчёт правительства касательно выписанных астрономических премий. Для Гончарука это – оплеуха.

Но ответ уже готов. На днях в парламенте ожидается голосование по закону о приватизации земли. Как уверял ещё вчера Давид Арахамия, голосов в поддержку законопроекта у фракции «навалом», и даже «больше, чем нужно, процентов на 10». Но сегодня вдруг выяснилось, что голосов не хватает, причём их не хватает существенно. И Арахамия обвинил в этом Разумкова, который, по его словам, не смог убедить депутатов. Для Зеленского голосование по земельному вопросу – ключевое. Провалят голосование – непонятно, за счёт чего наполнять казну. Одна надежда на рынок земли. Если Арахамии удастся убедить Зеленского, что в провале голосования виноват Разумков, не исключено, что президент даст отмашку на поиск нового спикера.