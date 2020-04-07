«Слуги народа» предложили Петру Порошенко возглавить правительство

Пятый президент Украины может стать третьим по счёту премьером страны при Владимире Зеленском – оказалось, что нынешний глава правительства Денис Шмыгаль, что называется, «не тянет» в сложные кризисные времена. Стране требуется опытный управленец, а среди «слуг народа» таковых, похоже, нет. Поговаривают, что Зеленского убеждали сделать премьером Арсена Авакова, но глава МВД слишком самостоятельная и слишком амбициозная фигура – имелось опасение, что на его фоне президент может «потеряться».

А вот Петра Порошенко, как выясняется, Зеленский воспринимает совершенно иначе, чем Авакова, во всяком случае, он ничуть не опасается, что его предшественник перетянет одеяло полномочий на себя. Недавнее голосование по земельному вопросу продемонстрировало, что «слуги народа» вполне нашли общий язык с тем, чьим «приговором» грозились стать (памятуя давнюю реплику Зеленского в адрес Порошенко – «я ваш приговор»). В Раде уже неделю проводятся консультации о новой правящей коалиции – под бдительным надзором главы президентской администрации Андрея Ермака. Дело в том, что давно разваливавшаяся на части фракция «слуг», похоже, окончательно затрещала по швам, что наглядно продемонстрировало голосование по земельному вопросу. Нет больше единого большинства «слуг» в Раде, и время задуматься о новом формате коалиции власти, в которую, помимо части «слуг», лично преданных Зеленскому (их ещё называют «кварталом» - по аналогии с телепередачей «Квартал-95»), вошли бы другие фракции. А выбирать будущих партнёров, в общем-то, и не из кого. Тимошенко и Медведчук не желают иметь со «слугами» ничего общего, так что остаются лишь «Голос» и фракция Порошенко. Как показало недавнее голосование, такой альянс пока даёт возможность обеспечить простое большинство в Раде. Порошенко, конечно, готов на такой альянс пойти – однако, привычки торгаша неискоренимы, и бывший президент будет торговаться до последнего, и за влияние в Раде, и за своё персональное место под солнцем. Кресло премьера даст Порошенко уверенности в завтрашнем дне, ведь полтора десятка уголовных дел – не шутка, и если им дадут ход, депутатский мандат может и не спасти.

Теперь Зеленский со «слугами» ищут подходящий повод, чтобы красиво отправить в отставку Шмыгаля, которого только что назначили. И один повод, можно сказать, нашёлся – это голосование по пересмотру бюджета, которое должно состояться в ближайшее время. Уже ясно, что добиться единого мнения невозможно, и Шмыгаль, скорее всего, будет вынужден подать в отставку, чем охотно воспользуются и Зеленский, и Порошенко. Вопрос лишь в том, как Зеленский – в случае, если назначение Порошенко всё-таки состоится, - будет смотреть в глаза своим избирателям?