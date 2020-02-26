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«Слуги народа» меняют спонсора

26 февраля 2020, 19:24  •  167 • Украина
Владимир Зеленский предложил олигарху Ахметову купить Центроэнерго – крупнейшую государственную энергетическую компанию. Интрига здесь в том, что Центроэнерго контролирует миллиардер Коломойский, спонсор проекта «Слуга народа» и кукловод украинского президента. Что это, кукла сорвалась с нитки и вышла из-под контроля? Зеленский явно меняет своё окружение – отправив в отставку главу администрации Андрея Богдана (человека Коломойского) и подыскивая сменщика премьеру Гончаруку (человеку Пинчука).
Похоже, речь действительно о смене окружения (говорить о смене спонсоров как-то не совсем уместно, ведь Зеленский, как-никак, президент Украины). Олигархическая ситуативная спайка Коломойского и Пинчука вышла из доверия, и ей на смену заступает Ахметов в компании то ли Хорошковского, то ли Тигипко. А, касательно ситуации с Центроэнерго, - расклад примерно такой. Задолженность по зарплатам на государственных шахтах – рекордная. В районе миллиарда гривен. При этом украинский уголь оказался никому не нужен – на складах скопилось до 2,5 миллионов тонн невостребованного чёрного золота. Шахты остановлены, и ситуация, по словам энергетиков, только усугубляется. Вчера Зеленский пообещал шахтёрам расплатиться с ними в течение двух месяцев, но денег на это в бюджете нет, а Коломойский не собирается делиться деньгами. Так что Зеленский вчера публично пообещал Коломойскому и его «смотрящим» «прикрыть лавочку».
И сегодня он уже начал её прикрывать. Создан координационный центр по углю, а его руководителем стал вице-премьер Денис Шмыгаль – человек Ахметова и выходец из его компании ДТЭК. Это означает, что на предложение, сделанное Зеленским Ахметову, олигарх дал согласие. Теперь ситуация может развиваться по двум сценариям – Центроэнерго могут передать в частные руки (понятно, чьи), либо Ахметов, сохранив статус-кво, станет в этой структуре, условно говоря, новым Коломойским, оттеснив днепропетровского воротилу с насиженного насеста. Как отреагирует на это злопамятный Коломойский, сказать затруднительно – не исключено, что окажет сопротивление. Но, так или иначе, случай с Центроэнерго и разворот Зеленского от Коломойского и Пинчука к Ахметову о многом говорит.

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