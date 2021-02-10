«Слуги народа» хотят запретить жаловаться на президента, парламент и судей

На Украине депутаты от партии «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной раде законопроект, запрещающий жаловаться на действия президента, парламента и судей. Правда, только уполномоченному по правам человека. Об этом сообщает APnews со ссылкой на сайт парламента.Авторы законопроекта утверждают, что такие исключения необходимы, учитывая статус указанных госорганов.«Исключение деятельности таких органов из-под сферы действия Закона не означает, что Уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путём предоставления экспертизы проектов актов, осуществления публичных заявлений и выступлений, предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основных свобод», — отмечают инициаторы изменений.Предлагается изменить требования к кандидату на должность омбудсмена, снизив его возраст до 35 лет, а также предусмотреть, что кандидат на должность должен обладать высокими моральными качествами и опытом правозащитной деятельности не менее пяти лет.Также должен, по мнению нардепов, измениться и сам порядок выдвижения кандидатов на должность омбудсмена. Голосование за назначение уполномоченного будет осуществляться во время пленарного заседания с помощью бюллетеней для тайного голосования.Напомним, ранее сегодня сообщалось о намерении украинских властей провести глобальную судебную реформу в этом году «для искоренения коррупции в судах».