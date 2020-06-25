Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не...
Страны Европы переругались из-за российской статьи
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
Главная / Украина

«Слуги народа» кастрируют безработных, чтобы «не плодить нищету»

25 июня 2020, 16:00  •  96 • Украина
Нет, это не шутка «Квартала-95»: депутат Рады Галина Третьякова, возглавляющая комитет социальной политики, настаивает на стерилизации граждан с низким доходом. «Как в Сингапуре», - добавляет Третьякова, хотя там бедняков не кастрируют. «Когда детей рожают для того, чтобы получить у государства материальную компенсацию, - разъясняет «слуга», - мы получаем детей очень низкого качества». Можно ещё предложить черепа измерять, как нацисты, но есть риск, что многих «слуг» ждёт выбраковка.
Можно кивать на то, что Третьякова, де, озвучивает свои персональные фантазии, но она возглавляет парламентский комитет, и, представляя кастрацию, как форму борьбы с бедностью, безусловно, говорит не только от своего имени, но и от имени партии власти во главе с президентом Зеленским. Не исключено, что это «пробный шар» - озвучить заведомую глупость и посмотреть, как отреагируют избиратели. А вдруг поддержат? Тогда побеждать бедность в стране Зеленский примется, говоря утрировано, при помощи секатора. Кстати, на видео, датированном 29 мая, та же Третьякова поднимает вопрос целесообразности выделения социальной помощи материально незащищённым слоям. Так что в контекст действий главы комитета предложение стерилизовать небогатых мужчин вполне укладывается. Дело за малым – воплотить идею в жизнь. И тогда многие избиратели убедятся, насколько эффективно действует «зелёная» власть.
Третьякова не зря упоминает «суровые меры» по отношению к безработным в Великобритании и Сингапуре, намекая, что это вполне в демократическом духе. Тем не менее, она передёргивает и, похоже, сознательно. «Великобритания очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был лорд, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован». «А в Сингапуре Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования». И это льётся с парламентской трибуны, и это – слова главы профильного парламентского комитета, в ведении которого находятся вопросы социальной политики! Невероятно!
Профсоюзы потребовали, чтобы Третьякова сдала мандат. Федерация профсоюзов Украины направила соответствующее заявление на имя Зеленского. Но едва ли Зеленский пойдёт ей навстречу. У него принято в таких ситуациях делать вид, что он ослеп и оглох. Кстати, Третьякова в своём комитете занимается до кучи и ветеранами – можно себе представить, как она к ним относится, к этим «иждивенцам». А ещё Третьякова заседает в минской контактной группе по урегулированию на Донбассе – жителям народных республик впору призадуматься. А ещё Третьякова подготовила проект нового трудового кодекса, облегчающего работодателю увольнение наёмных работников. «Убийц десятка людей называют маньяками, - негодует бывший министр юстиции Елена Лукаш. – Убийц сотен тысяч – политиками. Глядя на видение социальной политики Третьяковой, серийные маньяки нервно курят. Обязана сдать мандат!»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
24 июня 2020, 17:00
Молдова: Грустные итоги отказа от статуса Молдавской ССР
23 июня 2020, 23:00
«Правый сектор»: как националисты стали инструментом «цветной революции» на Украине
24 июня 2020, 17:00
Москва и Минск подписали Соглашение о взаимном признании виз
23 июня 2020, 14:00
В обнародовании компромата на украинских политиков нет никакого смысла – все привыкли, и никому нет дела
24 июня 2020, 01:00
Виктор Орбан говорит об угрозе либерального империализма
25 июня 2020, 13:00
Молдавские военные на Параде Победы в Москве
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослу...
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до па...
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2020, 04:00
Резкое "нет" ЕС: Собирающийся на парад Победы президент Сербии сделал ёмкое заявление
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
24 июня 2020, 15:00
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
22 июня 2020, 15:00
Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интересное"
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 14:00
"Мы ржали, просто ржали": Экс-министр Украины не сдержался, увидев "стену" с Россией
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.