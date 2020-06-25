«Слуги народа» кастрируют безработных, чтобы «не плодить нищету»

Нет, это не шутка «Квартала-95»: депутат Рады Галина Третьякова, возглавляющая комитет социальной политики, настаивает на стерилизации граждан с низким доходом. «Как в Сингапуре», - добавляет Третьякова, хотя там бедняков не кастрируют. «Когда детей рожают для того, чтобы получить у государства материальную компенсацию, - разъясняет «слуга», - мы получаем детей очень низкого качества». Можно ещё предложить черепа измерять, как нацисты, но есть риск, что многих «слуг» ждёт выбраковка.

Можно кивать на то, что Третьякова, де, озвучивает свои персональные фантазии, но она возглавляет парламентский комитет, и, представляя кастрацию, как форму борьбы с бедностью, безусловно, говорит не только от своего имени, но и от имени партии власти во главе с президентом Зеленским. Не исключено, что это «пробный шар» - озвучить заведомую глупость и посмотреть, как отреагируют избиратели. А вдруг поддержат? Тогда побеждать бедность в стране Зеленский примется, говоря утрировано, при помощи секатора. Кстати, на видео, датированном 29 мая, та же Третьякова поднимает вопрос целесообразности выделения социальной помощи материально незащищённым слоям. Так что в контекст действий главы комитета предложение стерилизовать небогатых мужчин вполне укладывается. Дело за малым – воплотить идею в жизнь. И тогда многие избиратели убедятся, насколько эффективно действует «зелёная» власть.

Третьякова не зря упоминает «суровые меры» по отношению к безработным в Великобритании и Сингапуре, намекая, что это вполне в демократическом духе. Тем не менее, она передёргивает и, похоже, сознательно. «Великобритания очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был лорд, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован». «А в Сингапуре Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования». И это льётся с парламентской трибуны, и это – слова главы профильного парламентского комитета, в ведении которого находятся вопросы социальной политики! Невероятно!

Профсоюзы потребовали, чтобы Третьякова сдала мандат. Федерация профсоюзов Украины направила соответствующее заявление на имя Зеленского. Но едва ли Зеленский пойдёт ей навстречу. У него принято в таких ситуациях делать вид, что он ослеп и оглох. Кстати, Третьякова в своём комитете занимается до кучи и ветеранами – можно себе представить, как она к ним относится, к этим «иждивенцам». А ещё Третьякова заседает в минской контактной группе по урегулированию на Донбассе – жителям народных республик впору призадуматься. А ещё Третьякова подготовила проект нового трудового кодекса, облегчающего работодателю увольнение наёмных работников. «Убийц десятка людей называют маньяками, - негодует бывший министр юстиции Елена Лукаш. – Убийц сотен тысяч – политиками. Глядя на видение социальной политики Третьяковой, серийные маньяки нервно курят. Обязана сдать мандат!»