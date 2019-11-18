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«Слуги народа» или слуги иностранцев?

18 ноября 2019, 20:09  •  134 • Украина
«Радикал» Игорь Мосийчук заявил, что располагает доказательствами наличия у Арахамии американского гражданства. Арахамия в двойном гражданстве не сознаётся, но, на всякий случай, просит не исключать его из фракции. Тем временем, Мосийчук достаёт из рукава ещё один козырь – оказывается, статус US person (резидента или гражданина США) имеется также у министра торговли, экономического развития и сельского хозяйства Тимофея Милованова – главного лоббиста земельной реформы и распродажи земли!
Таким образом, становится ясно, в чьих интересах проводится украинская земельная реформа – в интересах американского бизнеса. Мосийчук сообщает, что посольство США на Украине подтвердило наличие у Милованова американского паспорта. Вот они, «слуги народа» - или всё-таки слуги Вашингтона?
Но Арахамия и Милованов, как выясняется, лишь верхушка айсберга. «Многие удивляются американскому гражданству Арахамии, - разъясняет бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. – Я – не удивляюсь. Управляет же «Укроборнпромом» гражданин Литвы и США Абромавичус (в Вильнюсе его, к слову, намереваются лишить литовского паспорта). А экономикой и землёй управляет US person Милованов с такими же заместителями. А генеральный прокурор – Рябошапка, который больше связан с Францией, где у него семья и имущество. Вы удивляетесь Арахамии? Шире смотрите! Почти все крупнейшие украинские государственные компании находятся под бдительным оком наблюдательных советов, состоящих из иностранцев. Наблюдательный совет «Нафтогаза» осчастливили Клэр Спотисвуд, Брунео Лескуа, Амос Хохштайн и Стивен Хэйсом. В «Ощадбанке» наблюдают за ситуацией Михаэль Ванштэйн, Байба Апин и Питер Бриггз. За «Укрзализныцей» приглядывают члены наблюдательного совета Адомас Азуолас, Шевки Аджунер, Даниэль Билак, Андерс Ослунд, Кристиан Кун и Андреас Матье. Высший Антикоррупционный суд формировался при помощи Аурелийуса Гутаускаса, Флеминга Си Денкера, Теда Зажечни, Лорны Харрис и Сэра Энтона Хупера. Короче, любой, кто попал во власть, имея пару-тройку паспортов, прекрасно туда вписывается. Мы же за это голосовали? Чтобы и в исполнительной, и в судебной, и в законодательной власти у нас правили бал иностранные граждане!»

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