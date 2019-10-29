«Слуги народа» готовят «октябрьскую революцию»

Ситуация с разведением войск убедительно доказала, что президент и его команда не обладают реальной властью в стране – эта власть у силовиков. Свалить главу МВД Арсена Авакова, установить реальный контроль за СБУ или Минобороны «слугам» не по зубам. Как выясняется, прийти к власти и взять власть – не одно и то же. Но Владимир Зеленский, кажется, нащупал решение. Для начала его команда собирается установить контроль над силовыми структурами «второго эшелона» - НАБУ, САП и ГБР. Удастся ли им это?

Первым делом «слуги» бросились «шатать Трубу» в Госбюро расследований (ГБР). Глава ведомства Роман Труба не то, что не лоялен Зеленскому – он, скорее, пытается сохранять самостоятельность, в соответствии с требованиями буквы закона. Но «слуг» такая его позиция явно не устраивает, им нужно больше, чем просто лояльность. Таким образом, захват второстепенных силовых структур решено начать именно с ГБР – с самого слабого звена, как считают у Зеленского. «Положение Романа Трубы очень шаткое», - подтверждает киевская журналистка Соня Кошкина. А добиться «слуги» могут обратной реакции – лояльный Труба, чуть ли не в одиночку раскручивающий уголовные дела в отношении Петра Порошенко, может присоединиться к коллегам и начать саботировать процесс, вставляя тем самым «слугам» палки в колёса. Просто у Трубы пока нет покровителей – хотя Порошенко вполне готов таковым стать.

Второе силовое ведомство, на которое положили глаз «слуги» - Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Теоретически её курирует Генпрокуратура, но фактически САП – как и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) позиционируется, как независимый орган. Вчера в ходе заседания фракции «слуг» не раз говорилось, что, де, глава ведомства Назар Холодницкий «может не досидеть до нового года». Законного механизма увольнения главы САП у «слуг» нет, и, как отмечают эксперты, вынести Холодницкого из его кабинета «можно только вперёд ногами». Но «слуги» придумали механизм – в ближайшие дни, если главы НАБУ и САП не уйдут «по собственному желанию», президенту могут предоставить право менять их по собственной воле. Во фракции подсчитали – голосов для этого хватит.

Таким образом, тактика «слуг» прояснилась – не имея возможности подчинить себе МВД или хотя бы установить контроль за СБУ и Генпрокуратурой, они решили начать с малого. Что же, попытка не пытка.