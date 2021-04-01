Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / Украина

«Слуги народа» готовы бежать из Киева, напуганные докладом главкома Руслана Хомчака о наступлении ВСУ на Донбассе

01 апреля 2021, 13:20  •  290 • Украина
Вчера во время выступления Хомчака в Раде, где он сообщил о готовящемся ударе своих подчинённых по народным республикам, «слуга народа» Анна Колесник, переписывавшаяся в это время по мобильному телефону, сообщила своему визави – «Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны!» Корреспондент издания «Буквы» сфотографировал дисплей её телефона, и во фракции разразился грандиозный скандал. Тем не менее, благодаря Колесник, стали известны истинные настроения «слуг» Владимира Зеленского.
Очевидно, что «слуги народа» целиком и полностью отдают себе отчёт в происходящем и знают наверняка, что войны на Донбассе им не избежать. При этом нести груз ответственности за развязывание войны они совершенно не желают, а потому заранее готовы сбежать, подобно тому, как крысы бегут с тонущего корабля. Колесник – протеже харьковского «смотрящего» за таможней времён Януковича Вадима Слюсарева. Он и сегодня, что называется, «при делах» – подтверждением тому поданные Колесник законопроекты. Львиная их доля касается таможни, пограничной службы и ввозных тарифов.
Что же касается попытки Хомчака и его приспешников развязать бойню, то и в самом деле едва ли украинские провокаторы на этот раз останутся безнаказанными. Дабы замаскировать военные приготовления Киева, украинский представитель в минской контактной группе Леонид Кравчук предложил с 1 апреля вернуться к полному прекращению огня у линии разграничения, однако российская сторона, понимающая, что это – не что иное, как попытка навести камуфляж накануне готовящегося кровопролития, категорически отказалась «откатить назад». На отказ России Киев лицемерно отреагировал – мол, мы испытали в этой связи «горькое недоумение». Между тем, Хомчак, заслушав сегодня утром экспертов Минобороны касательно перехода к «горячей фазе», высказал убеждение, что война, которая начнётся буквально вот-вот, будет «продолжительной» и «чрезвычайно кровопролитной».
Напомним, что 30 марта Зеленский внёс в Раду законопроект №3553 о начале мобилизации и об ужесточении ответственности за уклонение от службы. А сегодня на Украине начался призыв. Призывников, впрочем, обещают на первых порах не отправлять к линии разграничения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



290
Источник
Похожие новости
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
01 апреля 2021, 06:00
Баранов: Не стоит недооценивать украинскую армию
31 марта 2021, 22:40
Безпалько предложил «выкинуть» украинские товары из России
01 апреля 2021, 03:15
В Молдове ввели режим ЧП – выборов не будет
31 марта 2021, 21:45
«Слуга народа», слушая доклад Хомчака российских войсках, сделала вывод, что «надо валить из этой страны»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – "посылка" в 350 тонн из США
28 марта 2021, 03:55
Саботаж? Русские начали важную операцию в Сирии, но Анкара опять взялась за своё
28 марта 2021, 08:30
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
27 марта 2021, 01:20
Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.