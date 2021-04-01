«Слуги народа» готовы бежать из Киева, напуганные докладом главкома Руслана Хомчака о наступлении ВСУ на Донбассе

Вчера во время выступления Хомчака в Раде, где он сообщил о готовящемся ударе своих подчинённых по народным республикам, «слуга народа» Анна Колесник, переписывавшаяся в это время по мобильному телефону, сообщила своему визави – «Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны!» Корреспондент издания «Буквы» сфотографировал дисплей её телефона, и во фракции разразился грандиозный скандал. Тем не менее, благодаря Колесник, стали известны истинные настроения «слуг» Владимира Зеленского.

Очевидно, что «слуги народа» целиком и полностью отдают себе отчёт в происходящем и знают наверняка, что войны на Донбассе им не избежать. При этом нести груз ответственности за развязывание войны они совершенно не желают, а потому заранее готовы сбежать, подобно тому, как крысы бегут с тонущего корабля. Колесник – протеже харьковского «смотрящего» за таможней времён Януковича Вадима Слюсарева. Он и сегодня, что называется, «при делах» – подтверждением тому поданные Колесник законопроекты. Львиная их доля касается таможни, пограничной службы и ввозных тарифов.

Что же касается попытки Хомчака и его приспешников развязать бойню, то и в самом деле едва ли украинские провокаторы на этот раз останутся безнаказанными. Дабы замаскировать военные приготовления Киева, украинский представитель в минской контактной группе Леонид Кравчук предложил с 1 апреля вернуться к полному прекращению огня у линии разграничения, однако российская сторона, понимающая, что это – не что иное, как попытка навести камуфляж накануне готовящегося кровопролития, категорически отказалась «откатить назад». На отказ России Киев лицемерно отреагировал – мол, мы испытали в этой связи «горькое недоумение». Между тем, Хомчак, заслушав сегодня утром экспертов Минобороны касательно перехода к «горячей фазе», высказал убеждение, что война, которая начнётся буквально вот-вот, будет «продолжительной» и «чрезвычайно кровопролитной».

Напомним, что 30 марта Зеленский внёс в Раду законопроект №3553 о начале мобилизации и об ужесточении ответственности за уклонение от службы. А сегодня на Украине начался призыв. Призывников, впрочем, обещают на первых порах не отправлять к линии разграничения.