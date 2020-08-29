«Слуге народа» Гео Леросу сожгли автомобиль









Гео Леросу сожгли автомобиль. Инцидент произошел поздно вечером 28 августа. Автомобиль, судя по фото и видео, сгорел полностью. Об этом народный депутат написал в соцсети.«Мне подожгли машину, это п***», - написал он вечером в фейсбуке.Позже Лерос добавил, что очевидцы слышали хлопок перед пожаром. «Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог», - уточнил депутат. И пригрозил своим обидчикам: «Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь».Также Лерос уточнил, что камеры слежения у его подъезда не работали уже две недели.Напомним, в конце марта Гео Лерос обнародовал записи, на которых брат руководителя Офиса украинского президента Андрея Ермака обсуждает с рядом лиц возможность их назначения на госслужбу. В разговорах фигурируют должности в «Укрзализныци», министерстве инфраструктуры, таможне и т.д.Ермак подтвердил, что на записях, действительно, его брат Денис. При этом руководитель ОП пообещал обратиться в СБУ и ГБР, чтобы следствие выяснило достоверность видеозаписей, кто и при каких обстоятельствах их сделал, и как они оказались у Лероса. ГБР открыло в отношении Лероса уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса. В свою очередь, Лерос передал видеозаписи в НАБУ, попросив руководство Бюро открыть уголовное производство и проверить возможную причастность Ермака к преступлениям.Президент Украины Владимир Зеленский назвал дело о видеозаписях с участием брата Ермака «пустым». По его словам, он знает, кто делал эти записи и использовал их для увольнения Ермака.Весь инцидент происходил на фоне переговоров Ермака с российской стороной по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. После того, как удалось достичь серьёзных подвижек в этом вопросе – приблизится к созданию координационного совета для прямых переговоров между Киевом и ЛДНР – появились записи Лероса. Отметим, что суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Андреем Ермаком.