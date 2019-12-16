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Слуга закона вместо «слуги народа»

16 декабря 2019, 20:54  •  126 • Украина
Сегодня глава Минюста Украины подал в отставку. Говорит – слишком маленькая зарплата. Тысяча евро в месяц. А, чтобы выжить, нужно, как минимум, около трёх тысяч, - настаивает Малюська, - порядка 80-90 тысяч гривен, как у министра экономики Тимофея Милованова, который, впрочем, тоже подал в отставку, и по той же причине. Но Малюське, похоже, у Зеленского подыскали сменщицу. Как нам стало известно, предложение возглавить Минюст получила Елена Лукаш, министр юстиции времён Виктора Януковича.
Накануне Лукаш заняла 55 место в рейтинге ста самых влиятельных политиков Украины, хотя она не чиновник и не политик. В последнее время бывший глава Минюста занимается общественной деятельностью и ведёт телепередачи. Елена Лукаш, пожалуй, единственный украинский министр, позволявший себе спорить с Виктором Януковичем, отстаивая свою точку зрения. Мужчины-министры так никогда не рисковали, зная крутой нрав главы государства. Известно, что Лукаш уже поступали предложения возглавить Минюст – весной и летом, - но она отказалась, разъяснив, что ещё не определилась в отношении новой власти и «присматривается». В своих публичных выступлениях Лукаш неоднократно резко критиковала и курс «слуг народа», и лично Зеленского, давая самые нелицеприятные оценки их работе и действиям. Примечательно, что Лукаш принципиально говорит и пишет только по-русски. Поговаривают, что кандидатуру Лукаш у «слуг народа» поддерживают депутаты Бужанский и Дубинский, часто идущие вразрез с линией коллег по фракции. А ещё Лукаш высоко оценивает юрист Андрей Портнов, организовавший настоящую охоту на Петра Порошенко и его окружение, инициировав в их отношении десятки уголовных разбирательств. Среди украинских юристов бытует мнение, что Лукаш на сегодняшний день один из самых квалифицированных правоведов страны.
С одной стороны, назначение Лукаш значительно укрепит как Минюст Украины, так и всю новую власть в целом. С другой, знания и опыт Лукаш могут придать команде Зеленского недостающей серьёзности, вот только так ли уж это полезно в нынешней ситуации? На сегодняшний день в отношении Лукаш генеральная прокуратура страны ведёт уголовное производство, и, если назначение всё-таки состоится, будет забавно понаблюдать, как станут складываться отношения у Лукаш с её преследователем, генпрокурором Русланом Рябошапкой. Впрочем, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что Лукаш и в третий раз откажется от заманчивого предложения.

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