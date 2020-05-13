«Слуга» требует заблокировать Telegram наряду с «Одноклассниками» и «ВКонтакте»

Нардеп от «Слуги народа» Виктория Подгорная хочет заблокировать на Украине Telegram наряду с «Одноклассниками» и «ВКонтакте».Так, в своем Facebook она поинтересовалась мнением друзей и подписчиков по этому поводу.«Друзья, есть вопросы. Как вы относитесь к идее закрытия Телеграмма - учитывая его бэкграунд так сказать? Почему ОК ("Одноклассники", - ред.), ВКонтакте закрыты, а Телеграмм цветет и распространяется, хотя часто используется в сомнительных, а иногда и в преступных целях?!», - написала нардеп.Подгорная выдвинула идею заблокировать мессенджер после того как в него «слили» данные украинцев, однако, большинство пользователей ее раскритиковали.«Депутат ВР Виктория Подгорная предложила рецепт борьбы - заблокировать Telegram в Украине. Какое замечательное решение проблемы! Теперь ожидаем предложений по блокированию Фейсбука, Твиттера и построения автономного интернета. 1984 приближается слишком быстро», - написал в соцсети общественный деятель Сергей Ярыгин.«Вам лишь бы блокировать», «100%-ный рецепт лечения перхоти ампутацией головы», «Только сначала запугайте людей, как с запретом гулять в парках», - пишут пользователи сети.Нарвавшись на критику Подгорная удалила свой пост.Тем временем, Офис президента Украины и СНБО уже подготовили указ о продлении запрета на российские социальные сети с 15 мая, решение будет опубликовано 14 мая.В «Слуге народа» заявили, это вопрос национальной безопасности, и в команде президента Владимира Зеленского к этому относятся очень серьезно, поэтому решение уже принято и в ближайшее время будет опубликовано официально.«Это не самый важный вопрос на данный момент, но достаточно приоритетный, ведь касается информационного оружия. За весь период санкций экосистема этих ресурсов ("Вконтакте", "Одноклассники") уже утратила нашу, украинскую аудиторию. Если даже гипотетически предположить, что через много лет ограничения снимут, то аудитория перепрофилируется на другие ресурсы», - заявил заместитель главы комитета цифровой трансформации, нардеп от «Слуги народа» Александр Федиенко.Ранее глава президентской фракции Давид Арахамия сказал, что «Слуга народа» будет голосовать за продление санкций против российских сайтов, которые в мае 2017 были введены режимом Петра Порошенко.