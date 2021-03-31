«Слуга народа», слушая доклад Хомчака российских войсках, сделала вывод, что «надо валить из этой страны» • 138 • Украина

Партия президента Украины Владимира Зеленского вновь оказалась в центре скандала. Член фракции «Слуга народа» Анна Колесник, слушая выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, заявила о необходимости «валить из этой страны».



Об этом сообщил портал «Буквы» со ссылкой на переписку Колесник в мессенджере, которую удалось заснять журналистам.



Анна Колесник в сессионном зале в переписке через смартфон озвучила желание покинуть Украину - из-за угрозы нападения российских войск, о которой говорил Хомчак, сообщает портал.



Во время заседания парламента Анна Колесник общалась в мессенджере с собседником по имени Стас. Она сообщила ему, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ, который говорил нардепам о серьезной концентрации российских войск возле украинских границ.



«Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны», ‒ написала Колесник.



Зафиксированная переписка вызвала скандал, который заставил Колесник оправдываться. В соцсети она поспешила сообщить, что «валить» планировала не из страны, а всего лишь «на майские праздники».



«Люблю свою страну и никуда выезжать не собираюсь!», - уверила она.



Однако ее оправдания не вызвали у аудитории доверия. Она нарвалась на шквал критики, которая вынудила ее даже удалить пост.



«Именно со словами "надо валить из этой страны" люди, как правило, и собираются в отпуск, да, да», - едко замечают украинцы в Facebook.



«А как же прививка или в страну, куда она поедет отдыхать не нужна прививка? Или уже сделала, или не знает о вакцинации и ее ходе в стране и в других странах?», - интересуются некоторые, поддавая сомнению ее пояснение.



«Ужасно, эти люди стоят у руля страны», - возмущаются комментаторы.



Бывший нардеп Борислав Береза, в частности, также раскритиковал Анну Колесник, отметив, что оправдание «тупое», а его автор «убогая», а валить из страны она собралась именно от страха концентрации российских войск.



«Какое же оно тупое и убогое создание. Решило оправдаться. Видимо сценаристы с Банковой решили, что лохам можно впарить историю про отдых. И прислужка, пойманная на том, что написала сообщение "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны.", решила выкручиваться до конца. Она написала в свое оправдание, что это она в отпуск решила свалить. Правда о том, как взаимосвязано её внезапное желание "свалить в отпуск" с тем, что Хомчак сообщил о концентрации российских войск на границе с Украиной, она объяснить не смогла. И сценаристы с Банковой не смогли. В итоге, она снесла пост. Тупо и предсказуемо!», - написал Береза в соцсети.



Уточним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям «Запад 2021» стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины. Обучение своих войск Кремль планируют проводить в Брянске, Воронежской области, а также в Крыму.



«Мы понимаем, что кроме 28 батальонных тактических групп, которые уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно считаем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп», - сказал Хомчак.



Напомним, ранее сегодня «Антифашист» сообщал, спикер Кремля предупредил, что провокации Украины могут закончиться войной на Донбассе.



Ранее Хомчак признавал поражение Украины при силовом возврате Донбасса. На днях он также дал интервью, где касался этой темы, и за которое был нещадно раскритикован лидером ультраправой группировки Андреем Билецким, который обвинил его во лжи и трусости в вопросе наступления на Донбасс.

Партия президента Украины Владимира Зеленского вновь оказалась в центре скандала. Член фракции «Слуга народа» Анна Колесник, слушая выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, заявила о необходимости «валить из этой страны».Об этом сообщил портал «Буквы» со ссылкой на переписку Колесник в мессенджере, которую удалось заснять журналистам.Анна Колесник в сессионном зале в переписке через смартфон озвучила желание покинуть Украину - из-за угрозы нападения российских войск, о которой говорил Хомчак, сообщает портал.Во время заседания парламента Анна Колесник общалась в мессенджере с собседником по имени Стас. Она сообщила ему, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ, который говорил нардепам о серьезной концентрации российских войск возле украинских границ.«Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны», ‒ написала Колесник.Зафиксированная переписка вызвала скандал, который заставил Колесник оправдываться. В соцсети она поспешила сообщить, что «валить» планировала не из страны, а всего лишь «на майские праздники».«Люблю свою страну и никуда выезжать не собираюсь!», - уверила она.Однако ее оправдания не вызвали у аудитории доверия. Она нарвалась на шквал критики, которая вынудила ее даже удалить пост.«Именно со словами "надо валить из этой страны" люди, как правило, и собираются в отпуск, да, да», - едко замечают украинцы в Facebook.«А как же прививка или в страну, куда она поедет отдыхать не нужна прививка? Или уже сделала, или не знает о вакцинации и ее ходе в стране и в других странах?», - интересуются некоторые, поддавая сомнению ее пояснение.«Ужасно, эти люди стоят у руля страны», - возмущаются комментаторы.Бывший нардеп Борислав Береза, в частности, также раскритиковал Анну Колесник, отметив, что оправдание «тупое», а его автор «убогая», а валить из страны она собралась именно от страха концентрации российских войск.«Какое же оно тупое и убогое создание. Решило оправдаться. Видимо сценаристы с Банковой решили, что лохам можно впарить историю про отдых. И прислужка, пойманная на том, что написала сообщение "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны.", решила выкручиваться до конца. Она написала в свое оправдание, что это она в отпуск решила свалить. Правда о том, как взаимосвязано её внезапное желание "свалить в отпуск" с тем, что Хомчак сообщил о концентрации российских войск на границе с Украиной, она объяснить не смогла. И сценаристы с Банковой не смогли. В итоге, она снесла пост. Тупо и предсказуемо!», - написал Береза в соцсети.Уточним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям «Запад 2021» стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины. Обучение своих войск Кремль планируют проводить в Брянске, Воронежской области, а также в Крыму.«Мы понимаем, что кроме 28 батальонных тактических групп, которые уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно считаем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп», - сказал Хомчак.Напомним, ранее сегодня «Антифашист» сообщал, спикер Кремля предупредил, что провокации Украины могут закончиться войной на Донбассе.Ранее Хомчак признавал поражение Украины при силовом возврате Донбасса. На днях он также дал интервью, где касался этой темы, и за которое был нещадно раскритикован лидером ультраправой группировки Андреем Билецким, который обвинил его во лжи и трусости в вопросе наступления на Донбасс. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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