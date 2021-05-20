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«Слуга народа» Марьяна Безуглая зарегистрировала законопроект о реформе СБУ – около половины сотрудников сократят

20 мая 2021, 15:25  •  154 • Украина
Владимир Зеленский как смог отблагодарил СБУ, которой руководит его друг Иван Баканов, за поддержку. Контрразведка, по сути, остаётся единственным силовым органом, безоговорочно поддерживающим президента, – на фоне подчёркнутого нейтралитета военных и видимой антипатии МВД. Теперь, если законопроект Безуглой поддержат (а в этом нет никаких сомнений, ибо разрабатывался он по личному поручению президента), контрразведке предстоит масштабное сокращение – из 31 000 сотрудников останутся лишь 17000.
Интрига сокращения в том, что заново трудоустраивать сокращённых сотрудников СБУ не станут. Во всяком случае, Минобороны, МВД и Нацгвардия наотрез отказались принимать отставных контрразведчиков к себе на работу. Отказались от услуг отставников и в НАБУ. Первыми попадут под сокращение офицеры, достигшие 50-летнего возраста, их отправят прямиком на пенсию. Следом уйдут сотрудники управления «К» – в полном составе, ибо управление решили пустить под нож целиком. Остальным предстоит переаттестация, условия которой пока неизвестны. За тридцать лет такой чистки в «конторе» ещё не было.
Ради чего затевают реформы? Наш источник в офисе президента пояснил, что виной всему – нехватка денежного довольствия. Контрразведчики недовольны низкими зарплатами, но у властей нет возможности увеличить денежное довольствие, не сокращая численный состав ведомства. После того, как лишних спровадят восвояси, оставшимся обещают платить минимум 45000 гривен в месяц плюс набавки за звания и выслугу лет. Таким образом, средняя зарплата в ведомстве должна достичь эквивалента 2000 долларов, что для Украины весьма неплохо (вдвое больше зарплат высшего офицерства и вчетверо – полицейских).
На фоне предстоящего сокращения разразился скандал с супругой и тестем главы СБУ – у жены Бакановой обнаружился российский паспорт, а его тесть, как выяснилось, открыто поддерживает народные республики Донбасса и состоит в переписке с руководством ДНР. Будет занятно понаблюдать, как отреагируют в ведомстве на предстоящие перемены в контексте скандальной информации о семье шефа СБУ.

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