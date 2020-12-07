«Слуга народа» Ирина Верещук озвучила хитрый план своего шефа Владимира Зеленского

Накануне говорящая голова президентской фракции Верещук предложила вернуть Украине статус ядерной державы за счёт размещения на её территории американских боеголовок, направленных на Россию. «Не верьте экспертам и политикам, – призвала Верещук, – которые говорят, что нам это удастся» за счёт собственных сил. Но, как отметила депутат, у Киева есть возможность сделать ставку не на собственные ядерные боеголовки, а на зарубежные, прежде всего, американские. Базы под их размещение уже выделены.

Речь в первую очередь идёт об Очакове, где американцы достраивают авиабазу. Таким образом с помощью Верещук Зеленский как бы зондирует почву – как отнесутся украинцы к новости о размещении в стране американских ядерных боеголовок? В восьмидесятые в Великобритании, где американцы намеревались разместить свои крылатые ракеты с ядерными боеголовками, шквал народного сопротивления был настолько велик, что чуть было не снёс правительство Маргарет Тэтчер (и ей пришлось отказаться от этой авантюры). Но Украина – не Великобритания, и заявление Верещук утонуло в привычных информационных сводках о кумовстве и коррупции представителей власти. Получается, что путь к размещению американского ядерного оружия на Украине открыт, раз массы безмолвствуют. Теперь осталось дождаться официальной новости о том, что американская база почти достроена, а разведка боем проведена Верещук без сучка и задоринки.

Осталось понять, какой будет реакция Москвы, если, конечно, она вообще последует (МИД в таких случаях ограничивается выражением озабоченности). Заполучить американские ядерные ракеты под Белгородом и Воронежем – не самая блестящая перспектива, а если на базах, помимо американцев, окажутся мотивированные бандеровцы из западных областей, то велики шансы, что одна-другая ракета могут улететь в сторону России как бы невзначай, на чистом энтузиазме. Напомним, что в Очакове достраивается не единственная американская база (есть ещё полигоны под Киевом и Львовом), к тому же британцы подыскивают, где бы им, помимо верфей в Николаеве, обустроить свои авиабазы. Не исключён вариант Геническа – это, фактически, на севере Крымского полуострова, в Херсонской области. Может Минобороны России всё же предпринять что-то в целях превентивной защиты российской территории от ядерного нападения потерявших тормоза майданщиков?