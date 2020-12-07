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«Слуга народа» Ирина Верещук озвучила хитрый план своего шефа Владимира Зеленского

07 декабря 2020, 14:20  •  88 • Украина
Накануне говорящая голова президентской фракции Верещук предложила вернуть Украине статус ядерной державы за счёт размещения на её территории американских боеголовок, направленных на Россию. «Не верьте экспертам и политикам, – призвала Верещук, – которые говорят, что нам это удастся» за счёт собственных сил. Но, как отметила депутат, у Киева есть возможность сделать ставку не на собственные ядерные боеголовки, а на зарубежные, прежде всего, американские. Базы под их размещение уже выделены.
Речь в первую очередь идёт об Очакове, где американцы достраивают авиабазу. Таким образом с помощью Верещук Зеленский как бы зондирует почву – как отнесутся украинцы к новости о размещении в стране американских ядерных боеголовок? В восьмидесятые в Великобритании, где американцы намеревались разместить свои крылатые ракеты с ядерными боеголовками, шквал народного сопротивления был настолько велик, что чуть было не снёс правительство Маргарет Тэтчер (и ей пришлось отказаться от этой авантюры). Но Украина – не Великобритания, и заявление Верещук утонуло в привычных информационных сводках о кумовстве и коррупции представителей власти. Получается, что путь к размещению американского ядерного оружия на Украине открыт, раз массы безмолвствуют. Теперь осталось дождаться официальной новости о том, что американская база почти достроена, а разведка боем проведена Верещук без сучка и задоринки.
Осталось понять, какой будет реакция Москвы, если, конечно, она вообще последует (МИД в таких случаях ограничивается выражением озабоченности). Заполучить американские ядерные ракеты под Белгородом и Воронежем – не самая блестящая перспектива, а если на базах, помимо американцев, окажутся мотивированные бандеровцы из западных областей, то велики шансы, что одна-другая ракета могут улететь в сторону России как бы невзначай, на чистом энтузиазме. Напомним, что в Очакове достраивается не единственная американская база (есть ещё полигоны под Киевом и Львовом), к тому же британцы подыскивают, где бы им, помимо верфей в Николаеве, обустроить свои авиабазы. Не исключён вариант Геническа – это, фактически, на севере Крымского полуострова, в Херсонской области. Может Минобороны России всё же предпринять что-то в целях превентивной защиты российской территории от ядерного нападения потерявших тормоза майданщиков?

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