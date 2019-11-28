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«Слуга народа» или обычный «кидала»?

28 ноября 2019, 17:24  •  54 • Украина
Украинского предпринимателя Вадима Альперина Зеленский как-то назвал «крёстным отцом» контрабанды. В самом деле, давно уже ходят такие слухи – якобы без ведома Альперина ни один контрабандный груз не проскочит через границу. Тем не менее, никаких улик против «крёстного отца» у правоохранителей не находилось, и они могли только мечтать, что однажды Альперина всё же удастся засадить за решётку. И вот Альперин – на нарах! Но не стараниями силовиков – законопатил его ни кто иной, как Зеленский!
А история, по слухам, такая. Альперин, вокруг которого, очевидно, сжималось кольцо, искал варианты, как его разорвать. С тем его и вывели на генпрокурора Руслана Рябошапку. Говорят, что Рябошапка предложил Альперину вариант: тот сдаёт часть своих покровителей на таможнях, а взамен ему гарантируют свободу и безопасность. Следует отметить, что Рябошапке Альперин не поверил. И тогда состоялся его разговор (то ли по телефону, то ли вживую – на сей счёт существуют разные толкования) с Зеленским. Рябошапка поспособствовал. И уже Зеленский дал Альперину некие гарантии, уточнив, что сдать тот должен не всех коррумпированных таможенников, а лишь тех, кто имел дело с «ближним кругом» Петра Порошенко (Кононенко, Грановский, Матвиенко и т.д.). На том и сошлись. Условие было такое: Альперин добровольно является в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (ведомство в системе Генеральной прокуратуры Украины, контролирующееся при этом непосредственно президентом Украины, а не генпрокурором), и там даёт показания, после чего его отпускают на все четыре стороны и более претензий к нему не высказывают.
И вот Альперин заявляется в САП, и там его неожиданно «принимают» детективы из Национального антикоррупционного бюро (структура, созданная под патронажем США, для «уравновешивания» украинской правоохранительной системы). При этом в САП делают вид, что к визиту людей из НАБУ они не имеют никакого отношения – совпадение, и только. «Руководство НАБУ выставило президента в очень неприглядном свете – идиоты!» - горячится экс-депутат Игорь Мосийчук, которому, по всей видимости, было неизвестно о том, что как раз президент-то в курсе, что к чему. Альперина задержали на два месяца, но, возможно, его выпустят под залог в 100 миллионов гривен (4 миллиона долларов примерно).
Вот вам и договорённости с президентом Зеленским. Пообещал и «кинул», заманив в ловушку. Да, разумеется, контрабандист – это дурно. Но даже такие, как он – не «вне закона». Всё-таки Украина – правовое государство, разве нет? А, с другой стороны, если Зеленский запросто «кинул» «крёстного отца» контрабанды, что может помешать ему точно так же «кинуть» партнёров на важных переговорах? Характерно, что «слуги народа» происходящее, кажется, одобряют. «Правильно, - отреагировал депутат Дубинский. - А то ходит по силовикам, тыкает всем свои бабки, и дальше ворует. Надоело. Времена уже не те».

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