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Слуга народа или Бандеры? Поклонская призвала Зеленского сделать выбор

18 февраля 2020, 16:24  •  38 • Политика
Наталья Поклонская призвала Зеленского сделать выбор и определиться, его команда всё же слуга народа или Бандеры?
Экс-президент Украины Пётр Порошенко и его соратники в своё время подстраховались, освободив себя и участников вооруженного государственного переворота 2014 года от ответственности. Теперь те, кто убивал, насиловал, избивал и грабил, спокойно гуляют по городам Украины, а некоторые даже получили медали. Об этом в своём Telegram-канале написала депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Она снова призвала нынешние власти Украины обратить внимание на эту вопиющую ситуацию.
Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на законопроект, который был разработан украинскими политиками Андреем Портновым и Еленой Лукаш, который предполагает "отмену амнистии для лиц, совершивших госпереворот, убийства, разбои, нападения на людей и другие безобразия, происходившие в 2014 году".
"Владимир Александрович, хватит уже играть в князя государства бандеровского!" — написала Поклонская.
Она напомнила, что Зеленского и его команду поддержали подавляющее большинство украинцев, и призвала оправдать их доверие и поддержать законопроект, для того чтобы отправить головорезов за решётку.
Поклонская добавила, что в противном случае партию Зеленского стоило бы переименовать в "Слугу Бандеры".
Накануне Поклонская объявила о начале своего собственного публичного следствия касательно преступлений Майдана. Она отметила, что у новой украинской власти ничего не получится, пока та не накажет бесов, причастных к вооруженному госперевороту в стране.

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