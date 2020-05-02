Слуга мародера и «мрия» барыги • 35 • Украина



Слово «гуманитарка» на Украине давно пора заменить на «мародерка». Так-то будет честнее. По крайней мере, понятен адресат, которому оказывается гуманитарная помощь.





Но тут грянул скандал с владельцем «Эпицентра» нардепом Герегой. И стало понятно, что украинская гуманитарная «мечта» связана не только с благими побуждениями, но и с гешефтом украинских политиков и бизнесменов.



Александр Герега

Маски на физиономиях Зеленского и его свиты на взлетной полосе словно бы скрывают блудливые улыбки благодетелей. Уже не раз замечено: когда Зеленский с соратниками в масках попадают в один кадр (так было, например, во время решающего голосования за закон о продаже земли), они как будто косплеят один эпизод из фильма «Однажды в Америке». Тот, где герои в масках грабят хозяина дома, а с его женой один из грабителей еще и знакомится накоротке.



Итак, нардеп Александр Герега, совладелец сети гипермаркетов «Эпицентр», спалился на ровном месте, направив письмо мэру Кличко с незамысловатым предложением: «Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет «Мрия» доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании «Эпицентр К»…».





Видимо, имидж Педалика располагает политиков-бизнесменов обращаться к нему с такими инициативами. История умалчивает, какое впечатление произвело прочитанное на Виталия Кличко, но среднеарифметические граждане уж точно охреневают от этого «аттракциона неслыханной щедрости».



Уже последовали объяснения разных сторон. Якобы, имя депутата Верховной Рады (а по статусу ему не положена предпринимательская деятельность с такими коммерческими предложениями) под письмом появилось лишь потому, что его помощница накосячила. Но, в переводе на человеческий язык мы-то понимаем, что это означает: помощница виновата лишь в том, что «спалила» хозяина и не сформулировала коммерческое предложение от него более безопасным способом. Ну, надо было подписать письмо не депутатской фамилией «Герега», а заслуженным статусом «барыга» — и не подкопаешься.



Сразу же и офис президента, и компания «Эпицентр» заявили, что рейс оплачен «Эпицентром». Да и грузы, как коммерческий, так и гуманитарный, оплачены «Эпицентром» и другими бизнесменами. Представитель офиса президента Кирилл Тимошенко включил недоумка, комментируя казус журналистам «Страны»: «Мы просто встретили самолет, так как это «Мрия», и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд, не платили за груз и самолет».



Так, стоп. Возвращаемся к видеообращению президента по поводу прилета «Мрии»: «Сегодня имеем радостное событие — в Гостомеле приземлился наш Ан-225, наша легендарная «Мрия». Самолет доставил на родину более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков». Вы же, мрази, тогда изъясняйтесь четче: «Сегодня мы жестко имеем население Украины. А также имеем радостное событие для владельца «Эпицентра» и других бизнесменов, которые, используя нашу легендарную «Мрию», доставили на родину 12 миллионов масок, сотни тысяч защитных костюмов и очков, чтоб продать их вам по коммерческим ценам. А на взлетной полосе мы просто торговали едалами, выражая нашу благодарность «Эпицентру» и другим бизнесменам, которые будут торговать масками и костюмами, доставленными из Китая».



Что-то изначально подсказывало нам, что эти «аттракционы неслыханной щедрости» от олигархов и крупных бизнесменов смахивают на лохотрон. Были догадки, что вложившись в закупки медицинских масок или оборудования в другой стране, добрые олигархи потом будут «отбивать» эти затраты за счет населения своей страны. Эти щедрые и благородные люди, по призыву президента, что-то отстегивают на медицинскую гуманитарку, их за это пиарят на персональных каналах и в прочих СМИ, но на выходе мы имеем уравнение с несколькими неизвестными. Например, известно, что Герега оплатил такой-то рейс или груз. Но неизвестно, куда медицинские средства направились далее. И только обнародованные, по глупости, послания Гереги мэру Кличко намекают на то, какими могут быть дальнейшие маршруты медицинских грузов, доставляемых «гуманитарными» рейсами.



Еще в марте соцсети кишели спамом: «Эпицентр заботится об украинцах!». Среднеарифметическому украинцу до сих пор непонятно, в чем проявление этой заботы о нем, декларируемой владельцем той или иной торговой сети. Вот если бы на входе в супермаркеты и торговые центры бесплатно выдавались каждому покупателю маска, очки, перчатки, флакон антисептика (мол, благодарны вам за то, что в трудное время посещаете наш супермаркет, а чтоб обезопасить вас на территории нашей торговой точки, предлагаем вам этот бесплатный набор), то какая-никакая забота ощущалась бы. А вы знаете такие супермаркеты?



Сайт Гордона освещает гуманитарные инициативы бизнесменов и политиков. В этом списке упоминается и сеть «Эпицентр»: «Мы рассчитываем ежемесячно направлять на помощь стране 40-50 млн грн для закупки медицинского оборудования, масок, дезинфицирующих средств и средств защиты», – сказал генеральный директор ООО «Эпицентр К» Петр Михайлишин». Но письмо Гереги киевскому мэру сказало нам и нечто большее о возможных путях следования закупаемых средств защиты…



После первых мартовских рейсов, которым была доставлена гуманитарная помощь из Китая, президент Зеленский в своем обращении заявил о прибывших 200 тысячах медицинских респираторов. И следом проговорился, что скоро маски будут продаваться в аптеках. Груз гуманитарный, но будет продаваться.



Добавим сюда еще и постоянное жонглирование цифрами, которым сопровождались все первые благотворительные инициативы. Тогда же, в марте, заявлялось, что олигарх такой-то выделил то 2 миллиона, то 10 миллионов. То ли выделил, то ли планирует. Точно так же скакали и цифры: то ли доставлено, то ли будет доставлено, но потом, когда будет закуплено.



Тем временем Телеграмм-канал Джокера подсказывает нам, кто те главные счастливчики, которым послужил или подмогнул с гешефтами украинский президент с его спецрейсами.



Джокер пишет: «Проанализировал три рейса президента с гуманитарными грузами. С 6 по 8 апреля 2020 года тремя рейсами из Китая в Украину были завезены товары для следующих коммерческих организаций: Сильпо-фуд – 1 701 000 медицинских масок; Эпицентр – 420 000 медицинских масок; ROSHEN – 400 защитных костюмов, 100 очков; ПП «ДІЛОВАР», Одесса, торговля текстилем, уставной капитал 1000 гривен — 400 000 медицинских масок; «Долфі-Україна», дистрибьютор медицинских изделий — 2 000 000 медицинских масок двумя рейсами по 1 000 000 каждый; ТОО «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» Вадима Новинского, добыча природного газа – 10 боксов-изоляторов; «Українські Генетичні Технології», производитель тест-систем – реагенты для тестов, 6 коробок; Компания Abifarm, производство защитных масок – оборудование для производства масок, 12 наименований, и 97 коробок тканей (двумя рейсами); ТОО «АХК-ГРУП», оптовая торговля химическими продуктами, уставной капитал 1000 гривен – 1200 очков; ТОО «Фірма Техніка монтажу», Львов, оптовая торговля древесиной, стройматериалами и сантехникой, позиционирует себя как лидер рынка строительных креплений – 7 аппаратов ИВЛ, с пометкой: департамент Львовской администрации». Харьковские нацисты издеваются над Гепой и требуют проведения марша, как при Допе



Можно, конечно, оптимистически предположить за перечисленными коммерческими организациями лучшие побуждения: на свои приобрести медицинские средства, чтоб потом пустить на благотворительные нужды, и самим же контролировать адресную гуманитарную помощь. Но вот читаем о 1 млн 700 тыс масок для «Сильпо». А кому-то из покупателей «Сильпо» от этой гуманитарки что-то бесплатно перепало? Тот же вопрос к покупателям «Эпицентра». О покупателях «Рошена» вообще промолчим, потому «крестный отец» сети (хоть и долларовый миллиардер) расщедрился, судя по приводимым данным, лишь на костюмы и очки для собственного окружения и личных врачей. Но щедрость Пецюльки давно известна – и еще будет воспета в легендах и мифах древней Шумерии.



Джокер указывает на то, что коммерческое назначение части перечисленных грузов не вызывает сомнений. Далее он сообщает: «Все эти рейсы осуществлялись по дипломатическому разрешению, что является явным нарушением, потому что коммерческая перевозка не может проходить по дипломатическим каналам. Все грузы, в том числе коммерческие, растамаживались в Украине по нулевой ставке. Эти рейсы отправлялись через аэропорт города Сямень, где также был организован склад и был приставлен координатор по отправке грузов. Затаможка проводилась по цене 10 долларов за килограмм. Притом, что в других аэропортах Китая подобная затаможка стоит 3 юаня за кг. Ответственными с украинской стороны были следующие лица. Сергей Камышев, посол Украины в Китае. Василий Гомянин, работник МИД Украины, а также небезызвестный Борис Баум».



Последнего, «небезызвестного Бориса Баума», называют смотрящим от офиса президента за игорным бизнесом.



Слово «гуманитарка» на Украине давно пора заменить на «мародерка». Так-то будет честнее. По крайней мере, понятен адресат, которому оказывается гуманитарная помощь.Последние события вносят определенность и в абстрактный термин «украинская мечта». 23 апреля первый рейс крупнейшего в мире самолета «Мрия» (в переводе — мечта) с медицинским грузом из Китая пафосно встречали в Гостомеле президент и его челядь. 12 миллионов масок, сотни тысяч защитных костюмов и очков! На втором месяце карантина наконец-то распорядились прославленным советским транспортником для доставки жизненно важного груза в свою страну, а не налево, как было до сих пор. До этого гуманитарка из Китая доставлялась военными бортами и чартерами.Но тут грянул скандал с владельцем «Эпицентра» нардепом Герегой. И стало понятно, что украинская гуманитарная «мечта» связана не только с благими побуждениями, но и с гешефтом украинских политиков и бизнесменов.Маски на физиономиях Зеленского и его свиты на взлетной полосе словно бы скрывают блудливые улыбки благодетелей. Уже не раз замечено: когда Зеленский с соратниками в масках попадают в один кадр (так было, например, во время решающего голосования за закон о продаже земли), они как будто косплеят один эпизод из фильма «Однажды в Америке». Тот, где герои в масках грабят хозяина дома, а с его женой один из грабителей еще и знакомится накоротке.Итак, нардеп Александр Герега, совладелец сети гипермаркетов «Эпицентр», спалился на ровном месте, направив письмо мэру Кличко с незамысловатым предложением: «Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет «Мрия» доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании «Эпицентр К»…».Видимо, имидж Педалика располагает политиков-бизнесменов обращаться к нему с такими инициативами. История умалчивает, какое впечатление произвело прочитанное на Виталия Кличко, но среднеарифметические граждане уж точно охреневают от этого «аттракциона неслыханной щедрости».Уже последовали объяснения разных сторон. Якобы, имя депутата Верховной Рады (а по статусу ему не положена предпринимательская деятельность с такими коммерческими предложениями) под письмом появилось лишь потому, что его помощница накосячила. Но, в переводе на человеческий язык мы-то понимаем, что это означает: помощница виновата лишь в том, что «спалила» хозяина и не сформулировала коммерческое предложение от него более безопасным способом. Ну, надо было подписать письмо не депутатской фамилией «Герега», а заслуженным статусом «барыга» — и не подкопаешься.Сразу же и офис президента, и компания «Эпицентр» заявили, что рейс оплачен «Эпицентром». Да и грузы, как коммерческий, так и гуманитарный, оплачены «Эпицентром» и другими бизнесменами. Представитель офиса президента Кирилл Тимошенко включил недоумка, комментируя казус журналистам «Страны»: «Мы просто встретили самолет, так как это «Мрия», и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд, не платили за груз и самолет».Так, стоп. Возвращаемся к видеообращению президента по поводу прилета «Мрии»: «Сегодня имеем радостное событие — в Гостомеле приземлился наш Ан-225, наша легендарная «Мрия». Самолет доставил на родину более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков». Вы же, мрази, тогда изъясняйтесь четче: «Сегодня мы жестко имеем население Украины. А также имеем радостное событие для владельца «Эпицентра» и других бизнесменов, которые, используя нашу легендарную «Мрию», доставили на родину 12 миллионов масок, сотни тысяч защитных костюмов и очков, чтоб продать их вам по коммерческим ценам. А на взлетной полосе мы просто торговали едалами, выражая нашу благодарность «Эпицентру» и другим бизнесменам, которые будут торговать масками и костюмами, доставленными из Китая».Что-то изначально подсказывало нам, что эти «аттракционы неслыханной щедрости» от олигархов и крупных бизнесменов смахивают на лохотрон. Были догадки, что вложившись в закупки медицинских масок или оборудования в другой стране, добрые олигархи потом будут «отбивать» эти затраты за счет населения своей страны. Эти щедрые и благородные люди, по призыву президента, что-то отстегивают на медицинскую гуманитарку, их за это пиарят на персональных каналах и в прочих СМИ, но на выходе мы имеем уравнение с несколькими неизвестными. Например, известно, что Герега оплатил такой-то рейс или груз. Но неизвестно, куда медицинские средства направились далее. И только обнародованные, по глупости, послания Гереги мэру Кличко намекают на то, какими могут быть дальнейшие маршруты медицинских грузов, доставляемых «гуманитарными» рейсами.Еще в марте соцсети кишели спамом: «Эпицентр заботится об украинцах!». Среднеарифметическому украинцу до сих пор непонятно, в чем проявление этой заботы о нем, декларируемой владельцем той или иной торговой сети. Вот если бы на входе в супермаркеты и торговые центры бесплатно выдавались каждому покупателю маска, очки, перчатки, флакон антисептика (мол, благодарны вам за то, что в трудное время посещаете наш супермаркет, а чтоб обезопасить вас на территории нашей торговой точки, предлагаем вам этот бесплатный набор), то какая-никакая забота ощущалась бы. А вы знаете такие супермаркеты?Сайт Гордона освещает гуманитарные инициативы бизнесменов и политиков. В этом списке упоминается и сеть «Эпицентр»: «Мы рассчитываем ежемесячно направлять на помощь стране 40-50 млн грн для закупки медицинского оборудования, масок, дезинфицирующих средств и средств защиты», – сказал генеральный директор ООО «Эпицентр К» Петр Михайлишин». Но письмо Гереги киевскому мэру сказало нам и нечто большее о возможных путях следования закупаемых средств защиты…После первых мартовских рейсов, которым была доставлена гуманитарная помощь из Китая, президент Зеленский в своем обращении заявил о прибывших 200 тысячах медицинских респираторов. И следом проговорился, что скоро маски будут продаваться в аптеках. Груз гуманитарный, но будет продаваться.Добавим сюда еще и постоянное жонглирование цифрами, которым сопровождались все первые благотворительные инициативы. Тогда же, в марте, заявлялось, что олигарх такой-то выделил то 2 миллиона, то 10 миллионов. То ли выделил, то ли планирует. Точно так же скакали и цифры: то ли доставлено, то ли будет доставлено, но потом, когда будет закуплено.Тем временем Телеграмм-канал Джокера подсказывает нам, кто те главные счастливчики, которым послужил или подмогнул с гешефтами украинский президент с его спецрейсами.Джокер пишет: «Проанализировал три рейса президента с гуманитарными грузами. С 6 по 8 апреля 2020 года тремя рейсами из Китая в Украину были завезены товары для следующих коммерческих организаций: Сильпо-фуд – 1 701 000 медицинских масок; Эпицентр – 420 000 медицинских масок; ROSHEN – 400 защитных костюмов, 100 очков; ПП «ДІЛОВАР», Одесса, торговля текстилем, уставной капитал 1000 гривен — 400 000 медицинских масок; «Долфі-Україна», дистрибьютор медицинских изделий — 2 000 000 медицинских масок двумя рейсами по 1 000 000 каждый; ТОО «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» Вадима Новинского, добыча природного газа – 10 боксов-изоляторов; «Українські Генетичні Технології», производитель тест-систем – реагенты для тестов, 6 коробок; Компания Abifarm, производство защитных масок – оборудование для производства масок, 12 наименований, и 97 коробок тканей (двумя рейсами); ТОО «АХК-ГРУП», оптовая торговля химическими продуктами, уставной капитал 1000 гривен – 1200 очков; ТОО «Фірма Техніка монтажу», Львов, оптовая торговля древесиной, стройматериалами и сантехникой, позиционирует себя как лидер рынка строительных креплений – 7 аппаратов ИВЛ, с пометкой: департамент Львовской администрации».Можно, конечно, оптимистически предположить за перечисленными коммерческими организациями лучшие побуждения: на свои приобрести медицинские средства, чтоб потом пустить на благотворительные нужды, и самим же контролировать адресную гуманитарную помощь. Но вот читаем о 1 млн 700 тыс масок для «Сильпо». А кому-то из покупателей «Сильпо» от этой гуманитарки что-то бесплатно перепало? Тот же вопрос к покупателям «Эпицентра». О покупателях «Рошена» вообще промолчим, потому «крестный отец» сети (хоть и долларовый миллиардер) расщедрился, судя по приводимым данным, лишь на костюмы и очки для собственного окружения и личных врачей. Но щедрость Пецюльки давно известна – и еще будет воспета в легендах и мифах древней Шумерии.Джокер указывает на то, что коммерческое назначение части перечисленных грузов не вызывает сомнений. Далее он сообщает: «Все эти рейсы осуществлялись по дипломатическому разрешению, что является явным нарушением, потому что коммерческая перевозка не может проходить по дипломатическим каналам. Все грузы, в том числе коммерческие, растамаживались в Украине по нулевой ставке. Эти рейсы отправлялись через аэропорт города Сямень, где также был организован склад и был приставлен координатор по отправке грузов. Затаможка проводилась по цене 10 долларов за килограмм. Притом, что в других аэропортах Китая подобная затаможка стоит 3 юаня за кг. Ответственными с украинской стороны были следующие лица. Сергей Камышев, посол Украины в Китае. Василий Гомянин, работник МИД Украины, а также небезызвестный Борис Баум».Последнего, «небезызвестного Бориса Баума», называют смотрящим от офиса президента за игорным бизнесом. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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