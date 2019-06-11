Слуга и господин: Трамп «приказал» Си ехать на G20. Как поступит лидер КНР?

Автор:

Кучер Егор

Заявления Дональда Трампа по Китаю становятся всё более жёсткими и непредсказуемыми. На этот раз американский лидер придумал для председателя КНР своеобразную «вилку», в которой, казалось бы, нет верных ходов.

Если Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Японию, то это сочтут отказом Трампу, после чего тот приведёт угрозы в исполнение. Если Си Цзиньпин приедет и встретится с президентом США, то все будут говорить, будто бы лидер Китая «послушался» Трампа и прибыл, чтобы избежать введения новых пошлин против его страны.

В Китае, стране с тысячелетними традициями, очень большое значение имеет понятие об уважении. Китайцы уважают проверенных друзей и старшее поколение, уважают своих учителей. Возможно, многим показались странными слова главы китайского IT-гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэя о том, что он выступает категорически против введения Китаем санкций против Apple, так как эта компания является учителем, которого он уважает.

Господина Чжэнфэя понять нетрудно: Huawei во многом пошла по стопам Apple, выстраивая крупную корпорацию, цепочки поставок и продаж. Однако может ли быть таким учителем для Си Цзиньпина эксцентричный, противоречивый в своих заявлениях, непредсказуемый и грубоватый Трамп? Отнюдь.

Поэтому приказной тон Трампа в отношении Си — это ещё и укол ментальности Китая, своего рода попытка вторгнуться в очень важное и глубокое сцепление смыслов в китайском мироощущении и подчинить его власти грубой силы, шантажа и ультиматумов. Трампом также двигало желание как-то поквитаться с Си Цзиньпином за чрезвычайно дружескую и тёплую встречу с президентом России Владимиром Путиным и участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Между тем Китай уже предпринимает ответные действия, однако, вопреки ожиданиям США, они не носят агрессивного характера. Да и Си Цзиньпин уже понял, как стоит отвечать на возмутительное поведение Трампа.

Си Цзиньпин. Фото: www.globallookpress.com

Трамп идёт в атаку

10 июня Трамп дал интервью телеканалу CNBC и побеседовал с журналистами в Белом доме. Об ультиматуме, который американский президент поставил Си Цзиньпину, написали практически все ведущие мировые СМИ.

Агентство Bloomberg сообщает:

«Трамп заявил журналистам в Белом доме в понедельник, что он может ввести тарифы в размере 25% или «намного выше, чем 25%» на китайские товары на 300 млрд долларов».

«Да, так и будет. Но я думаю, что он приедет и мы запланируем с ним встречу. Он приедет, и у нас будут замечательные отношения, он на самом деле невероятный парень и отличный человек. Он волевой и умный, но он за Китай, а я — за Соединённые Штаты», — сказал кроме прочего Трамп.

Президент США также сказал, что фактор компании Huawei может повлиять на будущую торговую сделку с Китаем, однако он продолжит считать её угрозой национальной безопасности и не допустит её к созданию сетей 5G в США.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Закончил интервью Трамп вновь словами о том, что если Си Цзиньпин приедет на саммит G20 и между лидерами пройдёт встреча, то «это будет хорошо», а если нет, то «лучшая сделка, которую мы можем заключить, — это 25% на 600 млрд долларов». Таким образом, «25% и 600 млрд долларов» — это то, что должно устроить США, имел в виду Трамп, а Си должен ещё сказать спасибо, что ему предъявляют ультиматум, содержащий более мягкие санкции.

То есть перед нами бесспорное углубление торгового конфликта между США и Китаем, которое активно проецируется сейчас не только на мировую экономику, но и на политику. Комплекс проблем, которые создал своей торговой войной Дональд Трамп, настолько велик, что последствия противостояния анализируют и в МВФ, и во Всемирном банке, предупреждая о рисках замедления всей мировой экономики. Это также ставит вопрос о том, насколько США сегодня могут проделать с Китаем и другими странами то же, что уже сделали с Японией, то есть добиться уступок, затормаживающих развитие экономики.

На пленарной сессии ПМЭФ модератор Софико Шеварднадзе спросила Си Цзиньпина о том, что будет с Китаем по итогам торговой войны. Вопрос этот оказался настолько глобальным, что господин Си сначала пошутил про поиск ответа в подсказках, лежащих перед ним, а потом заметил: «глобализация — это обоюдоострый меч», имея в виду, что в глобальной торговле уже невозможно кого-то наказывать или санкционировать без последствий для остальных.

В этой концепции Китай и продолжит работать по торговым противоречиям, обнаруженным Трампом и предъявленным Пекину в качестве аргумента для пошлин.

Китай не одинок

На ультиматум со стороны Трампа уже реагируют китайские экономисты, аналитики и СМИ. Так, China Morning Post пишет, что Китай активно мобилизует дипломатов для того, чтобы заручиться поддержкой своей позиции среди членов G20. Оказалось, что среди азиатских стран и даже в Европе у китайской позиции «аккуратного» обращения с мировой торговлей не так уж мало сторонников.

Посол Китая в Индонезии присоединился к группам дипломатов Пекина в государствах G20, пытающихся заручиться поддержкой в противодействии односторонним мерам США в преддверии встречи G20 в Осаке в конце этого месяца,

— пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

Посол Сяо Цянь обратился ко всем странам Юго-Восточной Азии и призвал их поддержать «порядок мировой торговли».

Злоупотребление тарифными мерами в США и использование максимального давления несовместимы с принципами рыночной конкуренции и базовой деловой этики,

— заявил посол.

Это не только наносит ущерб интересам китайских и американских компаний и потребителей, но также ставит под угрозу безопасность глобальных промышленных связей, цепочек добавленной стоимости и поставок, а также серьёзно подрывает порядок международной торговли, повышает риски для региона и мирового экономического роста,

— заявил посол Сяо на страницах центральной индонезийской газеты Bisnis Indonesia.

Почему Индонезия? После начала торговой войны Китай расширил экспорт в Индонезию. Президент страны Юсуф Калла в январе даже заявлял, что его государство получит выгоду от «переезда» инвестиций из Китая в страны Юго-Восточной Азии. Однако Индонезия не заметила, как сама попала «на карандаш» к сотрудникам американского Минторга.

Администрация Трампа ещё в 2017 году включила Индонезию в список 16 государств, дисбаланс в торговле с которыми подлежит расследованию, а сами страны могут быть подвергнуты рестрикциям со стороны Вашингтона. В широком смысле это означает, что у Китая появляется значительная поддержка среди государств региона, что немаловажно.

Китайские дипломаты действуют и в других странах. Так, посол Китая в Великобритании Лю Сяомин написал статью в Evening Standard, где назвал США «смутьянами» в мировой экономике, разжигающими торговые войны.

Важно, чтобы международное сообщество твёрдо стояло на своих позициях в этот мрачный час проявления протекционизма, чтобы предотвратить надвигающуюся торговую войну и встретить рассвет мировой экономики и торговли,

— написал он.

В Париже посол Чжай Цзюнь написал для Les Echos статью, озаглавленную «Защита многополярности требует мужества и решимости», в которой косвенно обвинил США в «изменении истории» посредством «одностороннего запугивания и максимального давления». Посол особенно отметил важность механизмов G20 для защиты многостороннего подхода, спустя десятилетие мирового кризиса 2008 года.

Что теперь будет?

Си Цзиньпин, вероятно, приедет на саммит G20, где проведёт множество встреч и переговоров. И ультиматум со стороны Трампа тут ни при чём. Соль всей ситуации в том, что китайская сторона пока не заявляла, что запрашивала встречу с Трампом на G20, также как и о том, что такой запрос поступал от США. В Вашингтоне же пока знают лишь о жёстком заявлении президента США, а не о его официальном предложении встречи с Си Цзиньпином (но оно подразумевается).

8 и 9 июня в японском городе Фукуока прошла встреча министров финансов и глав ЦБ стран «двадцатки». Россию на форуме представили замминистра финансов Сергей Сторчак и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

По итогам переговоров министры выпустили совместное коммюнике, в котором отметили необходимость устранения рисков для мировой экономики вследствие роста геополитической напряжённости.

«Мы подтверждаем выводы наших лидеров на саммите в Буэнос-Айресе и признаём настоятельную необходимость разрешения торговой напряжённости», — говорится коммюнике.

Как отметил представитель министерства финансов Японии, присутствовавший на министерской сессии G20, большинство членов группы выразили обеспокоенность тем, что эскалация торговой напряжённости создаёт огромный риск для глобальной экономики.

Фото: www.globallookpress.com

Не стоит забывать, что страны Европы сейчас тоже страдают от пошлин, которые ранее ввёл против них Трамп. И европейские министры, на самом деле, уже не раз и не два говорили, что союзники себя так не ведут. Более того, Германия и Великобритания отказались блокировать работу Huawei по созданию сетей 5G на своей территории, хотя о таком запрете их крайне настойчиво просил Трамп.

Таким образом, уже вырисовывается приблизительный каркас той системы, которая будет работать на саммите G20 в пользу Китая. Конечно, осуждение протекционизма со стороны стран Европы не означает прямую поддержку Пекина. Однако в нынешней ситуации большинство стран G20, кажется, готовы выступить единым фронтом против американского протекционизма. И намерения эти пусть и не являются такими громкими, как угрозы Трампа, но зато более серьёзны, о чём и говорили министры стран G20.