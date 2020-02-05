«Слуг народа» выводят в расход

Большинство депутатов одобрило в первом чтении законопроект о сокращении депутактских мандатов, с 450 до 300. А ещё новый состав депутатов будет избран только по партийным спискам – с округами решено распрощаться. И, что примечательно, это решение авансом одобрил Конституционный суд. Фактически, вопрос решён, остаётся дождаться следующих выборов. А их, как проговорился спикер Дмитрий Разумков, готовятся провести досрочно. То ли через 7 месяцев, то ли немногим позднее.

Вопрос на засыпку: удастся ли «слугам народа» сохранить большинство в новом составе парламента? Едва ли, сомневаются депутаты из нынешнего состава. Ситуацию усугубляет и тот факт, что, как отметил депутат Максим Бужанский, «монобольшинство полностью деморализовано слухами о намерениях распустить парламент». Сможет ли выиграть новые выборы деморализованный депутатский состав, вопрос риторический.

«Народные депутаты избрались с готовностью идти на крайне непопулярные решения, - продолжает Бужанский. – С целью действительно изменить страну к лучшему. Но вовсе не стать инструментом распила, развала и хаоса, чтобы быть распущенными через год. Для нормализации работы парламента руководству фракции и государства необходимо чётко дать ответ на вопрос, мы работаем дальше, или готовимся к парламентским выборам через 7 месяцев? И ответить публично».

Теоретически отмена мажоритарной системы позволяет провести внеочередные выборы. Для Зеленского досрочная зачистка парламента мнится заманчивой идеей: можно полностью очистить состав своей фракции от представителей олигархов и временщиков. Иначе – есть риск, что фракция в её нынешнем виде расколется на группы по интересам, у каждой из которой будет новый хозяин-олигарх. К тому же, спикеру Разумкову уже поступило заманчивое предложение от Рината Ахметова. И об отказе что-то пока ничего не слышно. Так что вывести нынешний депутатский состав «в расход» Зеленскому, может, и хочется, но его останавливает статистика. Все социологические опросы последних недель демонстрируют резкое охлаждение избирателей к «слугам народа». Поддержка сохраняется примерно на уровне 40 процентов, а, может, и ниже (недаром же официальную цифирь засекретило руководство фракции). Есть риск, что, проведя выборы этим летом, можно распрощаться с «монобольшинством». Очевидно, решение для Зеленского будет непростым.