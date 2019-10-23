«Слуг народа» рассорил квартирный вопрос

У «слуг народа» всё шатко – депутаты, избранные в мажоритарных округах, никак не найдут общего языка с коллегами, прошедшими в Раду по спискам. Группы влияния олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука также с трудом уживаются вместе в одной фракции. А есть ещё группа «раскольников» во главе с Александром Дубинским и Максимом Бужанским – они не сработались с руководством фракции и гнут свою линию вразрез с общепартийной. Но окончательно взорвать фракцию может «квартирный вопрос».

Примерно два года назад Рада, стремясь покончить с «чёрными риэлторами», одобрила создание единой базы оценки недвижимости. Под сенью Фонда госимущества были созданы четыре «авторизованные электронные площадки», на которых «фиксировались» проведённые сделки купли-продажи квартир и нежилых помещений. Но услуга, как выяснилось, была не бесплатной – за каждое обращение в реестр «площадки» взимали по 1800 гривен – примерно по 70 долларов. Таким образом, затраты, в конечном итоге, нёс не Фонд госимущества, а продавцы квартир. При этом только за один день каждая из четырёх «площадок» приносила её владельцам по миллиону гривен. В день! В Фонде госимущества при этом опускали глаза долу – мол, мы же не могли сами замкнуть на себя такие услуги, ведь нас заподозрили бы в коррупции! Вот мы и обратились к независимым посредникам! Правда, «независимые» посредники оказались непонятным образом связаны с депутатом Рады Антоном Яценко – так на Украине по-другому и не бывает.

И вот теперь «слуги народа» решили пересмотреть коррупционный закон. Одна группа «слуг» зарегистрировала законопроект номер 2047, предлагающий сомнительные «площадки» распустить. Этот проект, к слову, одобрил и Фонд госимущества. Другая же группа – тоже «слуги народа» - отстаивала права «площадок»-посредников. Закончилось тем, что одни обвинили других в коррупции – мол, накануне голосования им «занесли» по 30 тысяч долларов наличными, - и теперь требуют друг от друга прохождения полиграфа – детектора лжи. Депутат Максим Бужанский предрекает, что результатом конфликта станет большой раскол. «Руководство фракции останется на руинах собственноручно разорванной на части фракции без авторитета». Но даже если раскол удастся отсрочить, он, так или иначе, назрел.