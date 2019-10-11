Случайный "подарок" для США за миллионы еще можно России вернуть - эксперт

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) обратилась с жалобой в Совет Федерации, заявив, что подписанное в 1990 году соглашение о морской границе между СССР и США нанесло убыток в 150 млрд рублей.

Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поручила изучить этот вопрос, заметив, что ни СССР, ни Россия так и не ратифицировали в конечном итоге договор.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в разговоре с НСН заявил, что этого делать не нужно ни в коем случае, иначе Россия лишится шанса вернуть утерянные территории.

По словам эксперта, рыбаки потеряли огромные территории, где могли бы осуществлять промысел минтая, камбалы и крабов.

"Это соглашение создало огромные проблемы для Северного морского хода. Слава богу, оно не ратифицировано, хотя и работает", - отметил Савельев.

Он отметил, что ситуация напоминает историю с Аляской, которую "то ли продали, то ли сдали в аренду". Но если с полуостровом уже момент для возврата упущен, то с участком Берингова моря еще нет. Поэтому, если подойти серьезно к разграничению между Чукоткой и Камчаткой, его еще можно вернуть.

Соглашение о морской границе было подписано в 1990 году тогдашним министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварнадзе. В результате российская акватория Берингова моря уменьшилась на 77,7 тыс. кв. км, что по размеру сопоставимо с территорией Чехии.