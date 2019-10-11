|
Случайный "подарок" для США за миллионы еще можно России вернуть - эксперт
11 октября 2019, 19:24 • 192 • Политика
Глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев сравнил историю с передачей США участка Берингова моря в 1990 году с продажей Аляски. Но, в отличие от полуострова, районы промысла еще можно вернуть, если не будет проведена ратификация соглашения, уверяет эксперт.
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) обратилась с жалобой в Совет Федерации, заявив, что подписанное в 1990 году соглашение о морской границе между СССР и США нанесло убыток в 150 млрд рублей.
Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поручила изучить этот вопрос, заметив, что ни СССР, ни Россия так и не ратифицировали в конечном итоге договор.
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в разговоре с НСН заявил, что этого делать не нужно ни в коем случае, иначе Россия лишится шанса вернуть утерянные территории.
По словам эксперта, рыбаки потеряли огромные территории, где могли бы осуществлять промысел минтая, камбалы и крабов.
"Это соглашение создало огромные проблемы для Северного морского хода. Слава богу, оно не ратифицировано, хотя и работает", - отметил Савельев.
Он отметил, что ситуация напоминает историю с Аляской, которую "то ли продали, то ли сдали в аренду". Но если с полуостровом уже момент для возврата упущен, то с участком Берингова моря еще нет. Поэтому, если подойти серьезно к разграничению между Чукоткой и Камчаткой, его еще можно вернуть.
Соглашение о морской границе было подписано в 1990 году тогдашним министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварнадзе. В результате российская акватория Берингова моря уменьшилась на 77,7 тыс. кв. км, что по размеру сопоставимо с территорией Чехии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
192
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2019, 13:39
|
05 октября 2019, 19:08
|
07 октября 2019, 07:54
|
06 октября 2019, 11:12
|
09 октября 2019, 15:09
|
04 октября 2019, 21:39
|
05 октября 2019, 00:54