Случайность помогла стать королевой: Удивительная история иорданской "принцессы Дианы"

Рания родилась 31 августа 1970 года в семье палестинцев, которые жили в Кувейте. Отец был обычным врачом и никакого отношения к каким-либо королевским домам не имел. Девушка училась в специализированной английской школе, а потом стала специалистом по деловому администрированию, окончив Американский университет в Каире. Она мечтала стать предпринимателем.

В начале 1990-х семья Рании бежала из Кувейта и перебралась в Иорданию. Амбициозная и образованная 22-летняя девушка попыталась устроиться в компанию Apple, но её не взяли. Следующим собеседованием был Citibank, который принадлежал сестре и зятю иорданского короля. В 1993 году Рания как обычно пришла на работу, в офисе вдруг остановилась взглядом на каком-то мужчине. И эта случайность помогла ей стать королевой, изменив жизнь. Тем мужчиной был будущий король Абдалла.

По другой версии, Абдалла и Рания встретились во время званого ужина. Тогда принц только что вернулся с танковых учений и отправился в дом к сестре. Там его своей образованностью и обаянием и поразила Рания.

10 июня 1993 года Рания вышла замуж, а потом, когда закончился траур по королю Хусейну, была коронована. Её сразу же назвали самой красивой королевой планеты. За несколько десятков лет ничего не изменилось.

Королева Рания родила мужу четверых детей. Для их воспитания была нанята всего одна няня. С большинством обязанностей правительница Иордании справляется сама. И это она совмещает с политической деятельностью. В 90-х она начала реформировать образование, развивать туризм, защищать интересы женщин. В 2008 году Рания завела канал на YouTube, а потом и странички на других платформах. Она была первой арабской королевой, которая стала общаться с подданными через социальные сети.