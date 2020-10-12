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Случайность или: Внезапным пожарам возле российских баз в Сирии нашли объяснение

12 октября 2020, 01:25  •  10 • В мире
В сирийских провинциях Латакия и Тартус горят леса. Горячий ветер разносит пепел по округе. Подобного мало кто ожидал. Неподалёку находятся российские базы. Внезапным пожарам нашли объяснение. Специалисты ответили на вопрос, случайность это или нечто иное.
От пожаров пострадали леса и фруктовые сады, жилища людей. Из-за опасности распространения огня эвакуирована одна из больниц. В провинциях Латакия и Тартус на утро 10 октября было зафиксировано 20 очагов возгорания. Ситуацию усугубляет сильный ветер с востока Сирии.
Немалое количество очагов отмечено неподалёку от российских военных баз. Корреспонденты портала "Русская весна" предположили, что пожары возникли не сами по себе. Они не исключили вероятности спланированной акции, направленной против правительства Сирии и российских военных, которые его поддерживают.
Интернет-издание приводит слова профессора климатологии Тишринского университета в Латакии, доктора Эр-Рияда Кара Фалаха. По его мнению, в регионе проведена "крупная и систематическая диверсионная операция". Теперь под угрозой туристическая, экологическая и экономическая безопасность республики.

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