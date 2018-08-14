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Случайность или теракт: Группа по противодействию терроризму расследует инцидент в Лондоне

14 августа 2018, 19:24  •  51 • В мире
В Лондоне автомобиль врезался в ограждение около здания парламента.
В Великобритании специальная группа по противодействию терроризму выясняет, был ли таран здания парламента в Лондоне спланированной террористической акцией. Напомним, что в результате происшествия были госпитализированы несколько человек.
Инцидент в столице Великобритании произошёл примерно в 7:37 утра по местному времени. Мужчина на легковом автомобиле без каких-либо на то причин протаранил ограждение здания парламента.
В результате происшествия пострадали два человека. Известно, что один из них был велосипедистом. Его доставили в больницу. По словам врачей, он не получил серьёзных травм, и его жизни ничто не угрожает.
В то же время специальная группа по противодействию терроризму начала расследование инцидента. Выясняется, было ли произошедшее заранее спланированной акцией.
В прошлом году в Лондоне террорист сбил несколько человек на Вестминстерском мосту, после чего въехал в ограду у здания парламента. Жертвами теракта стали три человека, ещё 29 получили ранения.

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