Случайность или теракт: Группа по противодействию терроризму расследует инцидент в Лондоне

В Великобритании специальная группа по противодействию терроризму выясняет, был ли таран здания парламента в Лондоне спланированной террористической акцией. Напомним, что в результате происшествия были госпитализированы несколько человек.

Инцидент в столице Великобритании произошёл примерно в 7:37 утра по местному времени. Мужчина на легковом автомобиле без каких-либо на то причин протаранил ограждение здания парламента.

В результате происшествия пострадали два человека. Известно, что один из них был велосипедистом. Его доставили в больницу. По словам врачей, он не получил серьёзных травм, и его жизни ничто не угрожает.

В то же время специальная группа по противодействию терроризму начала расследование инцидента. Выясняется, было ли произошедшее заранее спланированной акцией.

В прошлом году в Лондоне террорист сбил несколько человек на Вестминстерском мосту, после чего въехал в ограду у здания парламента. Жертвами теракта стали три человека, ещё 29 получили ранения.