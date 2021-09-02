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Случайность или продуманный шаг? В оговорке Путина о Семилетней войне увидели двойное дно
02 сентября 2021, 23:55 • 16 • Политика
Представитель РДШ Медведева считает, что оговорка Путина о Семилетней войне могла быть неслучайной. "Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока", - пояснила она.
Президент России Владимир Путин мог намеренно сделать оговорку о Семилетней войне. Такое мнение высказала председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева.
Речь идёт об инциденте на открытом уроке истории, который 1 сентября провёл лично президент России Владимир Путин. Рассказывая о войне Петра I против Швеции, глава государства оговорился и назвал её Семилетней. Один из школьников поднял руку и поправил Путина, указав, что речь идёт о Северной войне 1700-1721 годов.
Оппозиция тут же бросилась сочинять небылицы о том, что школьника и всей его семьи уже нет в живых, потому что мальчик осмелился поправить главу государства. Хотя ничего особенного, на самом деле, не случилось.
Председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева указала, что любой урок предполагает живое общение учителя и ученика. Особенно это касается темы истории. Один из учеников воспользовался возможностью и показал свои знания предмета.
- отметила Ольга Медведева в интервью РИА Новости.
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