Случайность или халатность: В чём причина ЧП с A321 в Жуковском

Автор:

Кучер Егор

В настоящее время проходит проверка версии о том, что птицы вблизи аэропорта Жуковского оказались не так уж случайно: Росприроднадзор заявил о несанкционированных свалках в районе аэродрома.

Спасение жизней всех пассажиров A321 — это достойный пример грамотной и слаженной работы экипажа воздушного судна в случае возникновения ЧП. К сожалению, экипаж самолёта далеко не всегда оказывается в состоянии разрешить последствия нештатной ситуации так, как это было сделано 15 августа в подмосковном Жуковском.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава правительства Дмитрий Медведев уже заявили, что экипаж аварийно севшего в кукурузном поле самолёта будет представлен к наградам за спасение более чем 200 пассажиров. Однако наряду с оптимизмом по поводу отсутствия жертв и серьёзных последствий сам по себе инцидент вызывает всё больше вопросов у следственных органов.

Двигатели A321 отказали из-за попадания чаек. Эксперты полагают, что подобные вещи не происходят на ровном месте, хотя в мировой авиационной практике есть немало примеров столкновения самолётов с пернатыми. В данном же случае должны пройти все необходимые проверки. Их цель — выявить или опровергнуть случайный характер появления стаи птиц в районе аэропорта.

По одной из версий, птиц привлекают свалки в радиусе не более двух километров от аэропорта. В Росприроднадзоре подтвердили наличие этих полигонов, один из которых точно является несанкционированным. Минприроды, однако, не спешит с выводами, как и власти Московской области. В Минэкологии Подмосковья и вовсе не выявили никаких нарушений.

Росприроднадзор и незаконные свалки

По мере того как с момента ЧП проходит всё больше времени, фокус общественного внимания смещается с героизма лётного экипажа A321 на причины инцидента. В пятницу Росприроднадзор опубликовал сообщение о наличии несанкционированной свалки на расстоянии около двух километров от аэропорта в Жуковском. Предположительно, именно живущая на этой свалке стая чаек могла послужить причиной ЧП, которое едва не окончилось трагически.

По сообщению ведомства, в районе аэропорта находятся два объекта, деятельность которых связана с отходами. Это мусороперегрузочная станция ООО «Экосерсвис» и несанкционированная свалка отходов, ответственность за которую лежит на ООО «Вымпел К». Инцидент с севшим на кукурузное поле A321 вновь привлёк внимание к деятельности фирмы, в ведении которой находится этот несанкционированный полигон.

Об этом полигоне Росприроднадзору известно с середины 2017 года, когда на свалку поступили жалобы о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами у СНТ «Глушица» возле города Жуковский.

ООО «Вымпел К» тогда попало под наблюдение специалистов Министерства экологии Московской области, которые провели осмотр территории водоохраной зоны озера Глушица. Областное ведомство подтвердило факты нарушений и наличие несанкционированной свалки, ООО «Вымпел К» было оштрафовано на 500 тыс. рублей согласно статье 8.2 КоАП о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды.

Примечательно, что компания штраф так и не уплатила, за что попала под соответствующую статью КоАП. Дело было направлено в суд. Однако на этом оно не кончилось. Бумаги по этой свалке были переданы в Росприроднадзор, который вынес предписание об устранении нарушений, но «Вымпел К» не предпринял никаких мер. В отношении компании было возбуждено дело по статье 17.7 КоАП о невыполнении требований прокурора.

Уже на этом этапе можно сказать, что дело «Вымпел К» тянется более двух лет, а воз и ныне там. При этом по-хорошему нет причин обвинять контрольные органы и ведомства в бездействии, они пытались принудить владеющую незаконным полигоном фирму к устранению нарушений, но все меры попросту не сработали.

Позиция Минприроды и проверки

Между тем Минприроды, как кажется, не торопится возлагать всю ответственность на владеющую свалкой организацию. В министерстве призвали не спешить и дождаться результатов новых проверок в связи с возможным (обратим внимание на это допущение) наличием свалок в районе аэропорта Жуковский. В Минэкологии Подмосковья заявляют, что возле озера Глушица действительно была свалка. Однако сейчас она проходит процесс рекультивации, и никаких чаек там быть не может.

Министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин заявил журналистам, что Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для проверки свалок в районе Жуковского. Уже в пятницу, 16 августа, специалисты посетили район аэропорта в Жуковском и сделали первые выводы. Они оказались противоречивыми.

Мы обследовали все зоны, в которых потенциально могли возникнуть большие популяции птиц, представляющих угрозу для полётов. Орнитологических аномалий нигде не зафиксировано. Это подтверждают эксперты. На озере Глушица обнаружили несколько уток,

— сказал после проверки Куракин.

Очевидцы между тем сообщили «Вестям», что чаек может привлекать вовсе не уже закрытый несанкционированный полигон, на который якобы свозился строительный мусор, а мусороперегрузочная станция ООО «Экосерсвис». Она ежедневно принимает бытовой мусор в объёме до 600 кубометров, который свозится из Жуковского и части Раменского района. Работы с мусором производятся в том числе на открытом воздухе, и в районе этого предприятия были замечены чайки.

Проверяющие также заявили, что на ликвидацию нелегальной свалки возле озера Глушица потребуется около 100 млн рублей. Официальный вывод комиссии — птиц всё же привлекают не свалки, пернатые могли случайно мигрировать в этот район.

Кто прав?

Таким образом, комиссия Росприроднадзора и властей Подмосковья, с одной стороны, заявила, что птицы оказались в районе аэропорта случайно, а с другой — нашла несанкционированные свалки и даже оценила затраты на их ликвидацию, частично опровергнув мнение Минприроды. Есть фирма-нарушитель, которая не выплатила штраф и не выполнила предписания Росприроднадзора. Есть обнаруженные более мелкие несанкционированные свалки возле СНТ «Глушица». Есть и перерабатывающее предприятие. А есть и чайки, всё там же, как и факт попадания этих птиц в двигатели A321.

Заниматься выяснением конкретных обстоятельств и причин будет, конечно, следствие. Однако многие факты уже налицо. Телеканал «Царьград» направил запрос в Росавиацию по поводу случаев столкновения самолётов с птицами и другими животными. В ведомстве Царьграду привели такую статистику: в 2018 году поступило 947 добровольных сообщений о таких столкновениях, было зафиксировано 72 инцидента. С января по июль 2019 года поступило 712 добровольных сообщений, ведомство зафиксировало 47 инцидентов.

Фото: globallookpress.com

По статистике Росавиации, число инцидентов резко увеличивается в летний период — с июля по август, а в осенне-зимний их почти не бывает. Если принять в расчёт интерес птиц к органическому мусору, то можно проследить связь между активностью пернатых в тёплое время, когда и птиц больше, и мусор «доступнее», и ростом числа воздушных инцидентов.

В целом же ситуация выглядит таким образом, что орнитологи даже предлагают идти обходным путём — не дожидаясь ликвидации свалок, разработать паспорта безопасности для каждого аэропорта, в которых будут прописаны индивидуальные особенности района и необходимые меры по отпугиванию птиц. Об этом заявил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов в интервью «Известиям».

Однако все возможные меры — это реакция на проблему, попытки решить её в том виде, в котором она существует сейчас. Но факт также состоит в том, что официальные ведомства подтвердили наличие свалок, говорят о них и местные жители. Наличие несанкционированных свалок — это вообще большая головная боль Московской области, с которой уже обещал бороться губернатор Андрей Воробьёв.

Данная проблема — это также повод задуматься о том, насколько долго по бюрократическим каналам идёт процесс ликвидации несанкционированной свалки вблизи аэропорта. Ведь с 2017 года власти пытаются её устранить, но процесс всё ещё продолжается. Не совсем адекватной является ситуация, при которой усиленное решение проблемы начинается только тогда, когда более чем 200 человек чудом избежали гибели. Да и то благодаря грамотной и самоотверженной работе экипажа самолёта.

Очевидно, что активные и ответственные действия властей не должны стимулироваться риском для жизни граждан, для этого не должно быть таких «проверок» профессионализма пилотов той или иной авиакомпании. Как показывает практика, эти пилоты со своей работой прекрасно справились и справляются. В отличие от тех лиц, которые должны нести ответственность, если следствие таковых установит.