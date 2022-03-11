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Случайное "вторжение" беспилотника в Хорватию: Последний путь украинского "Стрижа" отследили
11 марта 2022, 15:15 • 126 • В мире
Президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что БПЛА был запущен с территории Украины.
В Хорватии отследили путь беспилотного летательного аппарата, который упал в одном из районов Загреба. Инцидент произошел в ночь на 11 марта.
Президент республики Зоран Миланович заявил, что беспилотник был запущен с территории Украины. При этом, по его словам, он вошёл в воздушное пространство Хорватии из Венгрии.
В минобороны Хорватии указали, что угрозы для страны летательный аппарат не представлял.
Напомним, что инцидент произошел накануне. В зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии раздался взрыв, на месте осталась воронка. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Сообщалось, что речь идет о БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства.
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