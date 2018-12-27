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Случайное фото рассекретило "тайный" полёт Трампа в Ирак

27 декабря 2018, 23:24  •  14 • Политика
Британец случайно "рассекретил" полет Трампа в Ирак. Мужчина сфотографировал "борт номер один" и опубликовал снимок в интернете. После этого пользователи быстро вычислили маршрут президента США.
Житель Великобритании Алан Мелой случайно раскрыл "тайный" визит президента США Дональда Трампа в Ирак. Британец сфотографировал в небе "борт номер один", на котором летел американский лидер, и выложил фото в интернет.
Изначально мужчина не понял, что за самолёт ему удалось сфотографировать, однако начав просматривать снимки он увидел, что поймал в объектив фотокамеры Boeing VC-25, более известный, как "борт номер один", на котором летает президент США. Не долго думая британец поделился своим открытием с интернетом.
Тут то и выяснилась интересная подробность, согласно радарам, самолёт американского лидера летел не под свой позывным AF1, а под непримечательным RCH358. Также стало известно, что спустя всего пару часов после публикации снимка "борт номер один" приземлился на американской авиабазе вблизи Багдада.
Напомним, что в среду 26 декабря президент США Дональд Трамп совершил визит в Ирак. О его прибытии в целях безопасности заранее никому не сообщалось.
Reported over the UK earlier today. Callsign & unknown hex confirmed on my own receiver logs.

'RCH358' VC-25 USAF - over Yorkshire - taken from Chapeltown South Yorks Boxing Day 2018https://t.co/9sYjOnIcIG @ETEJSpotter pic.twitter.com/wWpp4FPpz8
— CivMilAir (@CivMilAir) 26 декабря 2018 г.

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