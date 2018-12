Случайное фото рассекретило "тайный" полёт Трампа в Ирак

Житель Великобритании Алан Мелой случайно раскрыл "тайный" визит президента США Дональда Трампа в Ирак. Британец сфотографировал в небе "борт номер один", на котором летел американский лидер, и выложил фото в интернет.

Изначально мужчина не понял, что за самолёт ему удалось сфотографировать, однако начав просматривать снимки он увидел, что поймал в объектив фотокамеры Boeing VC-25, более известный, как "борт номер один", на котором летает президент США. Не долго думая британец поделился своим открытием с интернетом.

Тут то и выяснилась интересная подробность, согласно радарам, самолёт американского лидера летел не под свой позывным AF1, а под непримечательным RCH358. Также стало известно, что спустя всего пару часов после публикации снимка "борт номер один" приземлился на американской авиабазе вблизи Багдада.

Напомним, что в среду 26 декабря президент США Дональд Трамп совершил визит в Ирак. О его прибытии в целях безопасности заранее никому не сообщалось.

Reported over the UK earlier today. Callsign & unknown hex confirmed on my own receiver logs.



'RCH358' VC-25 USAF - over Yorkshire - taken from Chapeltown South Yorks Boxing Day 2018https://t.co/9sYjOnIcIG @ETEJSpotter pic.twitter.com/wWpp4FPpz8