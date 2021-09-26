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Случайно выдал секретные данные: кандидат на место Меркель допустил ошибку на выборах

26 сентября 2021, 19:55  •  189 • Политика
Фото: Federico Gambarini/dpa/www.globallookpress.com
О конфузе сообщили немецкие СМИ
Претендент на пост канцлера ФРГ, представляющий блок ХДС/ХСС Армин Лашет допустил на парламентских выборах досадную ошибку. Определившись с выбором, политик неправильно сложил свой бюллетень. В результате на фото, где он бросает документ в урну, видна секретная информация – за кого проголосовал Лашет. На кадрах можно разглядеть, что свой голос он отдал за собственную партию. Об ошибке пишет Bild.
Согласно положениям о выборах в Бундестаг, бюллетень следует сложить таким образом, чтобы эта информация была скрыта от посторонних глаз. Иначе это можно расценить как попытку повлиять на выбор других граждан.
Ситуацию уже прокомментировал немецкий ЦИК. Там заявили, что выбор Лашета не был неожиданным. А потому нельзя говорить о том, что он пытался таким образом надавить на голосующих.
После подведения итогов голосования 26 сентября на следующие четыре года сформируют новое правительство. Также выдвинут канцлера. Напомним, Ангела Меркель пребывала в этой должности 16 лет.
Покидающая пост фрау канцлер на днях позволила себе расслабиться и посетила птичий парк. В СМИ появились снимки, где Меркель кричит, буквально облепленная попугайчиками. Журналисты предположили, что кто-то из пернатых ее клюнул. В соцсетях тут же появились мемы – на одной из картинок попугайчикам приделали головы известных политиков. Так, на плече у Меркель благодаря фотошопу расположился вопящий Макрон.

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