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"Случайно демонтируют": в Европе поиздевались над советским памятником

15 июня 2020, 16:00  •  168 • Политика
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти страны утверждают, что к этому не причастны
После скандала с демонтажем памятника в Чехии в Европе снова решили заняться осквернением памяти о советских героях. В этот раз пострадал памятник участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову – солдату, отличившемуся во время освобождения Крыма, в Литве.
Как сообщается на странице муниципалитета Кедайняйского района прибалтийской страны, инцидент произошел в воскресенье вечером. Неизвестные пришли на литовское кладбище и облили монумент красной краской.
"Я не терплю хулиганского поведения. Надеюсь, что виновники будут найдены и наказаны должным образом", – прокомментировала мэр района Валентина Тамулис.
Сейчас делом занимаются правоохранительные органы страны.
При этом в комментариях высказались противоречивые мнения на этот счет. Некоторые пользователи выразили надежду, что после очистки памятник "случайно демонтируют и больше никогда не вернут на место".
"Я живу в Литве, которая 80 лет назад была оккупирована этими солдатами… Пусть будут их могилы, пусть будет стол, но памятник с автоматами – как будто им поклоняются, – это нет, спасибо. Моя Литва свободна и не прославляет оккупантов", – написали под новостью.
Некоторые интернет-пользователи, наоборот, оказались против подобного акта вандализма:
"Уважение к мэру муниципалитета Кедайняй за реакцию на это событие… Давайте будем чтить героев, которые уводили нас от немцев. Литовцы и русские напали на немцев вместе, они были коллегами".
Долгое время Литва борется с советскими памятниками. В 2018 г. в стране снесли памятник советским активистам, а монумент Воину-освободителю демонтировали.
Некоторые представители власти Прибалтики утверждают, что СССР была союзником Третьего рейха в военное время.

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