«Случайная» война: почему в Минобороны Британии заявили об «угрозе начала третьей мировой» из-за России

Глава Вооружённых сил Великобритании генерал Ник Картер заявил, что «своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну». Статью с таким заголовком высокопоставленный военный опубликовал в газете The Telegraph, обвинив Москву, Пекин и Тегеран в попытке самоутвердиться за счёт безопасности, стабильности и процветания западных стран. Эксперты отмечают, что это далеко не первый выпад британского Минобороны в адрес РФ. По словам аналитиков, подобные заявления помогают оправдать повышение расходов на оборону, а также отвлечь население Британии от внутренних проблем.

Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер считает, что «агрессивное» поведение России может привести к новой мировой войне. Об этом высокопоставленный военный написал в колонке для газеты The Telegraph, приуроченной ко Дню памяти павших в мировых войнах и других конфликтах XX века военнослужащих Соединённого Королевства. Традиционно он отмечается во второе воскресенье ноября.

В статье, озаглавленной «Своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну» Картер утверждает, что сейчас ситуация в мире менее стабильна, чем когда-либо «со времен Второй мировой войны».

«Такие амбициозные страны, как Россия, Китай и Иран, самоутверждаются способами, представляющими проблему для нашей безопасности, стабильности и процветания», — подчёркивает генерал Картер.

По словам начальника британского генштаба, противники Великобритании достигли мастерства в использовании «границ между войной и миром». «То, что в этой «серой зоне» считается оружием, уже необязательно должно «бабахать», — пишет высокопоставленный военный.

Как пример «альтернативного оружия» он приводит «энергоресурсы, денежный подкуп, коррупционные бизнес-практики, кибератаки, ликвидации, фейковые новости, пропаганду, военнослужащих в форме без опознавательных знаков, частные военные и охранные компании, от которых можно откреститься, захват контроля над цепями поставок, кражу интеллектуальной собственности и старое доброе военное запугивание».

Всё это якобы «подрывает политическую сплочённость» обществ в западных странах и «коварно разрушает» западный «образ жизни».

Когда дело доходит до примеров, генерал Картер заявляет, якобы российские ЧВК ведут «гнусную деятельность» в Африке, а Москва, как отмечает глава британского штаба обороны со ссылкой на The New York Times, испытывает на Чёрном континенте новые тактики распространения дезинформации. В подрывную активность глава британского генштаба даже включил деятельность фонда «Русский мир» во всё тех же африканских странах.

«Я не предполагаю, что наши оппоненты хотят войны в традиционном смысле этого слова, однако их безрассудное поведение и пренебрежение нормами международного права относительно этих новых видов «оружия» чреваты эскалацией, которая запросто может привести к нечаянному просчёту», — отмечает британский военный.

Схожая ситуация, по его словам, привела к началу Первой мировой войны, когда убийство наследника престола Австро-Венгрии Франца Фердинанда и последовавшая за ним серия «просчётов» европейских лидеров вызвали масштабный военный конфликт.

Перманентная война

После рассуждений об опасностях, стоящих перед страной, начальник штаба обороны Великобритании в своей статье отметил, что вооружённые силы должны модернизироваться, а это возможно только в партнёрстве с «частным сектором».

Ранее Ник Картер уже заявлял об опасности, которая, по его мнению, исходит от России. Ещё в конце сентября британский генерал утверждал, что Великобритания находится в «состоянии войны ежедневно» из-за кибератак, а угроза со стороны Москвы значительно выросла за последние пять лет. По его мнению, в современном мире чёткая граница, отделяющая состояние мира от состояния войны, давно исчезла.

Со схожим заявлением выступал в сентябре и глава Объединённого командования Вооружёнными силами Великобритании Патрик Сандерс. Он призвал Чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) перейти на круглогодичный режим работы из-за угроз со стороны России в киберпространстве.

Тогда российское посольство в Великобритании, комментируя заявление генерала Картера, подчеркнуло, что британские военные придумывают несуществующие угрозы для обоснования расходов на оборону.

«Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать своё существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно. Поэтому и придумываются «угрозы», которые традиционно не являются военными, но которые очень хочется представить в качестве таковых», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

Британская военная техника на учениях в Латвии

Reuters

© Ints Kalnins

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина считает, что новое заявление генерала Картера также направлено на то, чтобы обосновать новые оборонные расходы.

«Мы вынуждены констатировать ухудшение интеллектуального уровня высших чиновников, раз они позволяют себе так высказываться. Вместо фактов — непроверенные данные, но зато это обосновывает увеличение расходов, — заявила в беседе с RT Наталья Ерёмина. — Великобритания сейчас очень активно наращивает выделение средств именно на военную сферу: планируется переоснастить базы, предоставить армии новые виды вооружений, обратить внимание и на самолёты, и на подводные лодки. Естественно, всегда возникает вопрос, насколько эти расходы обоснованы».

Антироссийская активность





Заявление генерала Картера о возможности конфликта с Россией прозвучало на фоне усиления военной активности самого Соединённого Королевства у российских границ.

В начале ноября британская армия завершила учения Tractable, в ходе которых отрабатывалась переброска военнослужащих и боевой техники в Эстонию (около 800 человек и 200 машин). В рамках манёвров британцы, по словам представителей НАТО, провели самую масштабную высадку парашютистов в истории прибалтийской республики.

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