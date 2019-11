«Случайная» война: почему в Минобороны Британии заявили об «угрозе начала третьей мировой» из-за России

Глава Вооружённых сил Великобритании генерал Ник Картер заявил, что «своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну». Статью с таким заголовком высокопоставленный военный опубликовал в газете The Telegraph, обвинив Москву, Пекин и Тегеран в попытке самоутвердиться за счёт безопасности, стабильности и процветания западных стран. Эксперты отмечают, что это далеко не первый выпад британского Минобороны в адрес РФ. По словам аналитиков, подобные заявления помогают оправдать повышение расходов на оборону, а также отвлечь население Британии от внутренних проблем.

