Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"

Миссис Браун (имя женщины не сообщается) несколько дней назад приехала повидаться со своими родителями. Вдруг пришла идея посмотреть, что находится за шкафом с медикаментами, который висел на стене в ванной комнате. Оказалось, что в задней стенке есть дыра. Семейство сделало вывод, что именно туда последние 40 лет пропадали бутылочки, флаконы, баночки с косметикой, флаконы и упаковки с лекарствами.

Так и оказалось. В числе прочего в дырке оказался "демон". Так миссис Браун, когда ещё была не замужем и жила с родителями, называла антисептик Bactine. Оригинальное название средство получило за то, что он ужасно щипал кожу после нанесения, хотя на упаковке было указано совершенно обратное. Запах был довольно специфическим. Он вернул миссис Браун в детство, пишет портал Bored Panda.

Всего находок оказалось несколько десятков. Ряд товаров уже давно исчез с полок магазинов, но чудом сохранился в дырке за шкафом. Например, у таблеток с кофеином истёк срок годности ещё летом 1985 года, а упаковка даже не была вскрыта. Это один из самых старых предметов коллекции. Нашлись также средство для бритья, лосьон, парфюм, обезболивающие.