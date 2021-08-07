«Случай суперраспространения»: в «Векторе» рассказали об инфицировании коронавирусом 1,5 тыс. россиян одним человеком

В центре «Вектор» рассказали, что в России зафиксирован случай так называемого суперсидинга: один разносчик коронавируса заразил 1,5 тыс. человек. В центре добавили, что в соответствии с текущей статистикой пациент со стандартным вариантом SARS-CoV-2 инфицирует от двух до трёх человек, при штамме «дельта» — от пяти до шести человек. Тем временем в России за сутки выявили 22 320 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано 6 424 884 случая заболевания.

Руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов рассказал о случае, когда в России один человек инфицировал коронавирусом сразу 1,5 тыс. человек.

«В России случай суперсидинга или суперраспространения максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек», — цитирует ТАСС Семёнова.

Он отметил, что по статистике один пациент с коронавирусом при инфицировании стандартным вариантом COVID-19 инфицирует от двух до трёх человек, при штамме «дельта» — от пяти до шести человек, а суперраспространитель — значительно больше среднего числа.

По его словам, коронавирус максимально распространяется при социальных контактах, так как инфекция распространяется воздушно-капельным путём. Как пояснил Семёнов, доля заболевших-суперраспространителей в некоторых регионах может достигать 80% и более.

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«Долю суперраспространителей в России оценить достаточно сложно, страна у нас многообразная, и картина в разных регионах пёстрая. Поэтому в некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, куда приходят люди без масок, не соблюдают социальную дистанцию, толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более», — сказал Семёнов.

По мнению эксперта, отслеживать таких «суперраспространителей» в первую очередь нужно в регионах, где наблюдается резкая динамика заболеваемости. В то же время он отметил, что в более-менее спокойных регионах таких людей меньше, однако всё равно в большинстве случаев разносчиками вируса становятся именно люди, которые не соблюдают ограничения по коронавирусу.

Семёнов привёл пример с кассиром без маски, который носит её на подбородке и при этом контактирует с сотнями людей.

«К кассе покупатели обычно подходят явно ближе, чем на полтора метра. Чтобы снизить риск инфицирования, в такой ситуации достаточно того, чтобы и кассир, и покупатель были в масках, в общественном транспорте аналогично — все в масках, а не единицы. Тогда никакой локдаун не понадобится», — заключил он.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России коронавирус выявили у 22 320 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 6 424 884 случая инфекции.

За это время 5 739 838 человека выздоровели (19 485 — за сутки). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, за минувшие сутки умерли 793 пациента, а общее число летальных исходов достигло 164 094.

Среди регионов по числу новых случаев лидируют Москва (2235), Санкт-Петербург (1904), Московская (1455), Нижегородская (551) и Свердловская (520) области.

По данным Роспотребнадзора, за всё время выполнено свыше 168,5 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 525 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1 259 103 человека.

Вакцинация в России

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Как рассказала накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова, к настоящему времени полный курс прививки прошли уже более 30 млн россиян.

«В Российской Федерации первым компонентом вакцинировано более 39 млн человек, двумя компонентами — более 30 млн человек», — рассказала она.

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По её словам, лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Московская область, Белгородская область, Республика Тыва, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Тульская область, Сахалинская область, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ.

«В последние два месяца в таких субъектах Российской Федерации как г. Москва, Московская область, Тульская область, Белгородская область, Чеченская Республика, где наиболее высокий охват вакцинацией, отмечается снижение темпа роста смертности», — добавила Голикова.

В Минздраве отметили, что большинство россиян стараются получить обе дозы вакцины от коронавируса. Как рассказал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, доля тех, кто не приходит для получения второй дозы вакцины крайне незначительна.

«У нас есть статистика, и те, кто не приходят на вторую прививку, это количество в пределах погрешности, это количество крайне незначительное», — приводит его слова Интерфакс.