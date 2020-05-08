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Случай коронавируса в Белом доме: Трамп и Пенс уже сделали новые тесты
08 мая 2020, 16:10 • 11 • В мире
Стало известно о случае заражения коронавирусом сотрудника, который работает в Белом доме. Информацию подтвердили в самой президентской администрации. Дональд Трамп и Майк Пенс в связи с этим сделали новые тесты. Результаты уже есть.
Канал CNN сообщил, что у одного из военнослужащих из ближайшего окружения Дональда Трампа выявлен коронавирус.
Эту информацию для журналистов подтвердили в администрации американского президента.
Заразился военнослужащий ВМС Соединённых Штатов и один из персональных помощников лидера США. Кроме того, он приближен и к членам семьи Трампа.
Замглавы пресс-центра президентской администрации Хоган Гидли подчеркнул, что американский глава и его главный заместитель Майк Пенс вновь проверились на наличие COVID-19 после того, как стало известно о случившемся с помощником Трампа.
Он уточнил, что оба теста - и у президента, и у вице-президента - показали отрицательный результат.
Отмечается, что признаки болезни у заразившегося военного впервые были замечены утром 6 мая.
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