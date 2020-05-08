Случай коронавируса в Белом доме: Трамп и Пенс уже сделали новые тесты

Канал CNN сообщил, что у одного из военнослужащих из ближайшего окружения Дональда Трампа выявлен коронавирус.

Эту информацию для журналистов подтвердили в администрации американского президента.

Заразился военнослужащий ВМС Соединённых Штатов и один из персональных помощников лидера США. Кроме того, он приближен и к членам семьи Трампа.

Замглавы пресс-центра президентской администрации Хоган Гидли подчеркнул, что американский глава и его главный заместитель Майк Пенс вновь проверились на наличие COVID-19 после того, как стало известно о случившемся с помощником Трампа.

Он уточнил, что оба теста - и у президента, и у вице-президента - показали отрицательный результат.

Отмечается, что признаки болезни у заразившегося военного впервые были замечены утром 6 мая.