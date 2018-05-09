Случаи задержания и похищения российских журналистов на Украине с 2014 года

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ТАСС-ДОСЬЕ. 9 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и депортировали в Россию и Казахстан журналистов телеканала "Россия" и Первого канала Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. В пресс-службе СБУ заявили, что российские журналисты, якобы готовили "тенденциозные сюжеты о праздновании на Украине Дня победы" и планировали использовать их "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев задержания и похищения российских журналистов на Украине, всего таких инцидентов было 20 (включая задержание Валентины Соловьевой и Ольги Юрьевой).

23 января 2014 года в Киеве бойцами спецподразделения "Беркут" был задержан и избит режиссер видеопроекта Lenta.doc Андрей Киселев, который освещал столкновения протестующих с милицией по заданию российского новостного сайта Lenta.ru. Позднее его освободили без предъявления обвинений.

19 марта 2014 года в Донецке был похищен корреспондент онлайн-издания "Сегодня.ру" Алексей Худяков, который находился на Украине по заданию редакции. Похитители, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины, угрожая журналисту, заставили его подписать документы о согласии работать на украинскую спецслужбу. После этого, изъяв у Худякова сим-карты и карту памяти для телефона, уничтожив фото- и видеоматериалы, его отвезли на пограничный пункт на границе с Россией и депортировали.

23 апреля 2014 года в районе Первомайска (Днепропетровская область) бойцами батальона "Днепр" МВД Украины был задержан гражданин Белоруссии Степан Чирич - продюсер программы "Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым" российского телеканала НТВ. Украинские власти обвинили его в проведении скрытой съемки административных зданий и поместили под домашний арест, позднее добавив обвинение в "контрабанде спецустройства" (очков с вмонтированной видеокамерой). Спустя месяц Днепропетровский суд постановил освободить Степана Чирича, приговорив его к уплате штрафа в размере 150 тыс. гривен (на тот момент - порядка $13 тыс.).

18 мая 2014 года недалеко от Краматорска украинские военнослужащие задержали телеоператора и журналиста телеканала LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина. Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Виктория Сюмар обвинила репортеров в "содействии терроризму". 25 мая журналисты были освобождены при участии главы Чечни Рамзана Кадырова. 28 мая указом президента РФ Владимира Путина Сидякин и Сайченко были награждены орденами Мужества "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга".

6 июня 2014 года на блокпосту национальной гвардии Украины при въезде в Славянск были задержаны оператор и звукоинженер телеканала "Звезда" Андрей Сушенков и Антон Малышев. Их обвинили в сборе информации об организации службы на блокпосте. 9 июня журналисты были переданы российской стороне.

14 июня 2014 года в Днепропетровске сотрудники СБУ задержали съемочную группу телеканала "Звезда" - корреспондента Евгения Давыдова и звукоинженера Никиту Конашенкова, когда те направлялись в международный аэропорт Днепропетровска для вылета в Москву. Спустя два дня оба журналиста были освобождены и вернулись в Россию.

1 августа 2014 года в селе Ракошино Закарпатской области Украины была задержана Алина Епримян - сотрудница видеоагентства RUPTLY (входит в состав RT), которая снимала сюжет о протестах против мобилизации военнообязанных. По словам журналистки, представители украинских СМИ сообщили о ней сотрудникам Службы безопасности Украины. В тот же день Епримян, которая является гражданкой США, была депортирована из Украины, а снятые ею материалы - уничтожены.

25 августа 2014 года редакция еженедельника "Крымский телеграф" сообщила об исчезновении двух журналистов издания - корреспондента Евгении Королевой и фотографа Максима Василенко в зоне боевых действий под Донецком. По данным газеты, связь с ними была потеряна накануне вечером. Позднее стало известно, что в районе Донецка они были сняты с автобуса представителями запрещенной в РФ украинской праворадикальной организации "Правый сектор". Журналисты были освобождены 26 августа недалеко от Запорожья.

30 января 2015 года в Киеве у станции метро "Площадь Льва Толстого" сотрудники СБУ задержали съемочную группу телеканала LifeNews - корреспондента Елизавету Храмцову и оператора Наталью Калышеву. После четырехчасового допроса 31 января они были депортированы в Россию.

10 февраля 2015 года в Николаеве СБУ по обвинению в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) задержала российского журналиста с украинским гражданством Андрея Захарчука, который сотрудничал с информационным агентством "Невские новости". Захарчук был арестован, так как "неправильно освещал события на Украине". 21 февраля журналиста освободили в ходе обмена пленными на территории провозглашенной Луганской народной республики.

25 февраля 2015 года в центре Киева были задержаны корреспондент телеканала НТВ Андрей Григорьев и корреспондент Первого канала Елена Макарова. Журналисты снимали шествие "Правого сектора". На протяжении нескольких часов журналисты насильно удерживались сотрудниками СБУ, а затем были высланы в Россию. По факту их незаконного задержания Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 144 УК РФ - "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием". Российские журналисты работали на Украине в строгом соответствии с редакционным заданием, "не нарушая ни российских, ни украинских законов".

2 июня 2015 года представители так называемой Киевской городской стражи (добровольное формирование по охране общественного порядка) сообщили, что ими задержаны и доставлены в Службу безопасности Украины двое сотрудников российского телеканала "Россия 24" - оператор Максим Гриневич и корреспондент Ксения Колчина, которые освещали митинг на площади Независимости (майдан Незалежности) в Киеве. При этом пресс- секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила корреспонденту ТАСС, что не имеет информации по данному инциденту. На следующий день советник председателя СБУ Маркиян Лубковский сообщил на брифинге, что после тщательной проверки журналисты освобождены, так как в их действиях не было состава преступления.

1 июля 2015 года в Киеве задержали и в тот же день депортировали из Украины в Россию специального корреспондента российского Первого канала Александру Черепнину. Служба безопасности Украины обвинила сотрудницу СМИ в съемке "постановочных телесюжетов" и ведении "антиукраинской деструктивной деятельности". Черепниной был на три года запрещен въезд на территорию Украины. В связи с инцидентом СК России возбудил уголовное дело по фактам незаконного лишения свободы и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

24 сентября 2015 года на границе Украины и Крыма в районе города Каланчак неизвестные задержали журналистку НТВ, корреспондента программы "Центральное телевидение" Екатерину Воронину. По данным телекомпании, группа людей, задержавшая журналистку, не предъявила никаких документов. Воронину допрашивали в течение трех часов, досматривали личные вещи, а также удалили из служебного телефона видеофайлы, связанные с ее репортажем о блокаде полуострова "Правым сектором". Затем журналистку передали сотрудникам СБУ, которые 25 сентября после допроса отпустили ее, не предъявив никаких обвинений.

26 июля 2017 года в Киеве сотрудники СБУ задержали на улице и в течение нескольких часов допрашивали журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" Марию Князеву. После допроса она была выслана из страны с запретом въезда на Украину сроком на три года.

14 августа 2017 года в Киеве сотрудниками СБУ была задержана корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян. Ночью, после многочасового допроса, ее депортировали из страны, лишив права въезда на Украину сроком на три года. По словам Нерсесьян, поводом для высылки послужили репортажи, которые якобы "представляли угрозу безопасности и территориальной целостности Украины".

30 августа 2017 года в Киеве сотрудники СБУ задержали журналистку российского Первого канала Анну Курбатову. По сообщению пресс-службы СБУ, сюжеты Курбатовой "вредили национальным интересам" Украины. В тот же день ее депортировали в Россию.

4 октября 2017 года в Киеве сотрудниками Печерского управления полиции был задержан корреспондент программы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев. 5 октября СБУ выслала российского журналиста из страны. Ему был запрещен въезд на Украину сроком на три года. По заявлению СБУ, Немышев с весны 2016 года работал на неподконтрольной Киеву территории и занимался подготовкой "антиукраинских материалов для СМИ".

17 марта 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали и депортировали в Россию журналистку телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову. В пресс-службе СБУ заявили, что она "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов", которые "наносили вред международному имиджу Украины". Власти Украины на три года запретили Гончаровой въезд в страну.

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