Случаи гибели журналистов на Украине. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 29 мая 2018 г. в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. На Украине он вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев убийств журналистов на Украине после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 г. Всего к настоящему времени в этой стране погибли не менее 17 журналистов (включая Бабченко). Из них семеро (в том числе четверо граждан РФ) были убиты в зоне боевых действий на Донбассе в 2014-2015 гг.

5 апреля 2014 г. в Выграевском лесу (Корсунь-Шевченковский район Черкасской обл. Украины) было обнаружено тело 58-летнего журналиста районной газеты "Надросся" Василия Сергиенко, пропавшего накануне. На теле погибшего остались следы побоев и многочисленных ножевых ранений. Позднее были задержаны трое предполагаемых участников преступления, которые, по данным СМИ, были осуждены в 2016 г. Еще двое подозреваемых были задержаны на Украине в апреле-мае 2017 г. Шестой подозреваемый был арестован в марте 2018 г. в США по запросу американских властей.

2 мая 2014 г. в ходе столкновений в Одессе украинские радикалы, в том числе представители запрещенной в России организации "Правый сектор", подожгли городской Дом профсоюзов. В нем укрылись от нападавших противники "евромайдана". По официальным данным, в результате беспорядков погибли 48 человек, большинство из которых - в результате пожара в Доме профсоюзов. Среди погибших был журналист Дмитрий Карпов (использовал псевдоним Иванов). Он являлся автором и ведущим программы "Ночной гость" местной радиостанции "Радио на Троицкой", ряда телевизионных проектов, музыкальным критиком. 24 мая 2014 г. в районе с. Андреевка близ Славянска (Донецкая обл.) в результате минометного обстрела погибли итальянский журналист из фотообъединения Cesuralab Андреа (Энди) Роккелли (Andrea "Andy" Rocchelli) и его переводчик Андрей Миронов. Ранения получил французский фотограф Вильям Рогелон (William Roguelon), сотрудничавший с агентством Wostok Press.

11 июня 2014 г. в Киеве неизвестные похитили и жестоко избили Владимира Марцишевского, журналиста украинского издания "Каменяри-инфо", общественного деятеля и активиста "евромайдана". 15 июня он скончался в больнице от полученных травм. По данным СМИ, Марцишевскому неоднократно угрожали из-за его общественно-политической деятельности. 17 июня 2014 г. близ пос. Металлист (пригород Луганска) российская съемочная группа Всероссийской гостелерадиокомпании (ВГТРК) попала под минометный обстрел. На месте погиб звукорежиссер Антон Волошин, специальный корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице от полученных ранений. Впоследствии президент РФ Владимир Путин наградил погибших сотрудников ВГТРК орденами Мужества посмертно. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в пособничестве в убийстве журналистов украинской военнослужащей Надежде Савченко (в июне 2014 г. задержана на территории России). По версии следствия, она передала координаты расположения съемочной группы украинским силовикам. 22 марта 2016 г. Савченко была признана виновной в убийстве журналистов и приговорена Донецким городским судом Ростовской обл. к 22 годам колонии общего режима. 25 мая 2016 г. она была помилована президентом РФ Владимиром Путиным и вернулась на Украину.

30 июня 2014 г. рядом с воинской частью №1428 под Авдеевкой в 15 км от Донецка погиб оператор российского Первого канала Анатолий Клян, получивший смертельное ранение в живот. Автобус, в котором находились журналисты Первого канала, телекомпаний РЕН ТВ и "МИР 24", а также матери украинских солдат-срочников, попал под обстрел. Огнестрельное ранение в шею получил водитель автобуса, который смог вывезти машину из-под огня. Обстреляна была и передвигавшаяся на другом автомобиле съемочная группа российского телеканала LifeNews (ныне - Life) - корреспондент Кирилл Ольков и оператор Марат Абулхатин, они не пострадали. Указом президента РФ Владимира Путина от 2 июля 2014 г. Анатолий Клян посмертно награжден орденом Мужества. 27 февраля 2018 г. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение украинскому военнослужащему Николаю Маломену в причастности к убийству оператора Первого канала по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности") .

5 августа 2014 г. украинские военнослужащие обстреляли колонну беженцев, следовавшую по шоссе близ Донецка (автодорога Снежное - Дмитровка). В результате был сожжен сопровождавший колонну автомобиль, в котором находились фотокорреспондент Международного информагентства "Россия сегодня" Андрей Стенин, работавший в Донецке, Славянске и других городах востока Украины, а также корреспонденты онлайн-издания ополченцев "Информационный корпус" Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Указом президента РФ Владимира Путина от 5 сентября 2014 г. Андрей Стенин посмертно награжден орденом Мужества.

29 ноября 2014 г. в пос. Богородичное близ Славянска (Донецкая обл. Украины) были убиты журналист Александр Кучинский - главный редактор донецкого еженедельника "Криминал-экспресс", и его жена. По данным украинских правоохранительных органов, убийство из корыстных побуждений совершил бывший водитель и помощник Кучинского.

15 марта 2015 г. в гор. Нетешине (Хмельницкая обл. Украины) была убита в собственной квартире главный редактор газеты "Нетешинский вестник" Ольга Мороз. О раскрытии преступления не сообщалось. Первоначально украинские СМИ писали, что перед гибелью Мороз готовила материал о незаконной вырубке лесов под Нетешином, но впоследствии коллеги журналиста заявили, что убийство не могло быть связано с ее профессиональной деятельностью.

13 апреля 2015 г. в киевском микрорайоне Русановские Сады был сильно избит, а затем скончался украинский журналист Сергей Сухобок, соучредитель интернет-изданий ProUA и "Обком". 16 апреля представители МВД Украины задержали двоих мужчин 1985 и 1993 г. р. по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений Сухобоку. По данным следствия, журналист в течение нескольких месяцев конфликтовал с соседями, и после очередной ссоры двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного обвинения, избили Сухобока до смерти. В мае 2016 г. оба они были осуждены на восемь лет тюрьмы.

16 апреля 2015 г. в Шевченковском районе Киева возле своего дома пятью выстрелами из револьвера был убит украинский журналист и писатель Олесь Бузина. Стрельба велась из припаркованного автомобиля Ford Focus темно-синего цвета (позднее машина была обнаружена брошенной). В июне 2015 г. по подозрению в убийстве журналиста были задержаны члены запрещенной в РФ организации "Правый сектор" Андрей Медведько и Денис Полищук. Приговор по этому делу еще не вынесен.

20 июля 2016 г. в Киеве погиб журналист, исполнительный директор интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет. Когда журналист ехал на утренний радиоэфир, в машине сдетонировало взрывное устройство мощностью около 600 г в тротиловом эквиваленте. Автомобиль принадлежал руководителю интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле, однако в то утро ее в машине не было. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Политологи и коллеги журналиста связывали его гибель с профессиональной деятельностью. 24 марта 2017 г. президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение военной контрразведке и военной прокуратуре расследовать ряд резонансных происшествий, в том числе убийство Павла Шеремета. В апреле 2017 г. глава национальной полиции Украины Александр Вакуленко заявил, что Киев в рамках расследования убийства Шеремета обратился к 14 странам за международно-правовой помощью. 14 мая президент Петр Порошенко подверг критике ход следствия, которое пока не установило личность убийцы и не привлекло его к ответственности.

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