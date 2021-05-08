«Сложности противодействия»: почему в США заявили о готовности вести новые переговоры по ядерному оружию

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард выступил с заявлением о том, что Соединённые Штаты выступают за расширение договорной базы в сфере регулирования ядерного арсенала. По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин должны уменьшить роль атомного оружия в вооружённых силах. Ранее в Пентагоне неоднократно выражали опасения из-за успехов РФ и КНР в модернизации своих ядерных триад. Как полагают эксперты, США недовольны появлением у двух держав новых средств поражения, в том числе гиперзвуковых.

Глава Стратегического командования Соединённых Штатов адмирал Чарльз Ричард выступил за расширение договорной базы в сфере контроля ядерного арсенала. Такое заявление он сделал во время интернет-конференции, организованной Институтом Брукингса (Brookings Institution).

По мнению Ричарда, США, Россия и Китай должны уменьшить роль атомного оружия в деятельности ВС. В связи с этим глава американского Стратегического командования заявил о необходимости начать диалог с Москвой по поводу вооружений, «не охваченных договором».

«Говоря о США и России, можно отметить то, что даже на протяжении всей холодной войны — при всей напряжённости определённых её этапов — у нас всегда был диалог, и это очень ценно», — напомнил Ричард.

Кроме того, по его словам, к переговорному процессу имеет смысл подключить Китай, поскольку в Пентагоне обеспокоены программами модернизации атомного арсенала, которые осуществляются в РФ и КНР. В своём выступлении руководитель Стратегического командования США акцентировал внимание на том, что впервые в истории Соединённые Штаты одновременно сталкиваются с двумя равными по военной мощи конкурентами, имеющими ядерное оружие.

«Следить за возможностями противников»»

Аналогичную мысль Ричард выразил и в ходе своего доклада на заключительном этапе онлайн-конференции под названием «Проект по ядерным вопросам» Центра стратегических и международных исследований (Center for strategic and international studies, CSIS). Тогда глава Стратегического командования США сообщил, что Россия почти на 80% модернизировала свой ядерный арсенал и напомнил о появлении у Москвы ряда новых типов вооружений: «гиперзвуковой маневрирующей системы, оснащённой ракетой с ядерной боеголовкой» (по всей видимости, имеется в виду комплекс «Авангард». — RT), и ядерного подводного беспилотника («Посейдон»).

С тревогой Пентагон наблюдает и за оборонной политикой Китая. Пекин, как утверждает Ричард, к концу десятилетия намерен удвоить количество своих ядерных боеприпасов за счёт увеличения числа твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), совершенствования стратегической авиации и подводных носителей атомных боеголовок.

На фоне «растущих угроз», по мнению Ричарда, первостепенное значение для Соединённых Штатов приобретает увеличение возможностей собственной ядерной триады. Ключевую роль на этом направлении должны сыграть талантливые молодые специалисты, но их, как признал глава Стратегического командования, в США не хватает.

Проблемы в сфере обновления американского ядерного арсенала и отставания в этой сфере от РФ и КНР регулярно обсуждаются высшим военным руководством Соединённых Штатов.

Так, в конце февраля замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединённые Штаты «должны продолжать инвестировать в триаду и внимательно следить за всеми возможностями противников».

С точки зрения высокопоставленных представителей Пентагона, армия страны нуждается в эффективных крылатых ракетах морского базирования, маломощном ядерном оружии на подводных лодках и образцах наступательных гиперзвуковых систем для нанесения ударов с моря, воздуха и суши.

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, Соединённые Штаты внимательно анализируют ход программ перевооружения стратегических ядерных сил РФ и КНР. А заявления Ричарда и других официальных лиц Пентагона свидетельствуют о том, что военное командование США осознаёт технологическое отставание по ряду вооружений и ищет способы его ликвидации.

«Американцы опасаются того, что в некоторых программах мы их опережаем. Например, по проектам создания гиперзвуковых ракет Россия опережает США примерно на 5— 7 лет. С точки зрения эффективности межконтинентальных ракет, тяжёлых подводных торпед и других вооружений мы также впереди», — отметил Подберёзкин.

«Усилить военное давление»

Как считают эксперты, наибольшее беспокойство Вашингтона вызывают новейшие ударные вооружения РФ: гиперзвуковые изделия «Сармат», «Авангард», «Кинжал», «Циркон», морские МБР «Булава», дальние ракеты воздушного базирования Х-101/102, комплекс «Калибр» и подводный дрон «Посейдон».

«В связи со сложностями противодействия этим средствам поражения американцы раздумывают над тем, как попытаться включить их в различные договорённости. Иными словами, как создать правовые преграды для их дальнейшего развития, серийного производства и эксплуатации», — рассуждает Подберёзкин.

При этом в настоящее время между РФ и США действует только одно соглашение в ракетно-ядерной сфере — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Пуск американской МБР Minuteman III

© Air Force

В период президентства Дональда Трампа существование этого документа оказалось под угрозой, но Джо Байден пообещал пролонгировать ДСНВ. В начале февраля, после инаугурации Байдена, Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении этого соглашения на пять лет. Соответственно договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Согласно документу, РФ и США могут держать на вооружении не более 700 развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков и МБР, в том числе морского базирования. Суммарное количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и единиц стратегической авиации не должно превышать 800 единиц, а общее число развёрнутых ядерных боезарядов — 1550 штук.

В беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что Вашингтон в период президента Трампа допустил серьёзную ошибку, покинув со скандалом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США рассчитывали, что этот шаг предоставит им новые возможности по развёртыванию запрещённых ранее комплексов, но практический эффект от аннулирования ДРСМД оказался близок к нулю.

«Вашингтон намеревался усилить военное давление на Россию и Китай, но союзники США в Европе и Азии твёрдо дали понять, что не желают идти на обострение ситуации с безопасностью и потому не допустят на своих территориях размещения новых ударных американских вооружений», — пояснил Батюк.

Перед выборами в команде Байдена критиковали решение Трампа о выходе из ДРСМД. В частности, будущий вице-президент США Камала Харрис вместе с другими конгрессменами утверждала, что отказ от этого соглашения приведёт к краху системы контроля за развитием ядерных сил и «позволит России расширить возможности, связанные с созданием прямой угрозы для всей территории США».

Несмотря на это, в настоящее время члены администрации Байдена воздерживаются от комментариев по поводу ДРСМД.

В свою очередь, Москва не спешит ставить точку в судьбе договора, регулярно предупреждая представителей Пентагона о недопустимости развёртывания вблизи российских рубежей наземных ракет средней и меньшей дальности. В то же время в МИД РФ не видят перспектив в возрождении ДРСМД в том состоянии, в котором он существовал последние три десятка лет.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Нельзя исключать, что США попытаются поднять тему возрождения ДРСМД, чтобы включить туда новые нестратегические вооружения РФ», — считает Алексей Подберёзкин.

Как пояснил эксперт, ДРСМД касался только сухопутных комплексов и не учитывал ударного потенциала ВМС США. А нынешние заявления Чарльза Ричардса о необходимости расширения договорных обязательств в сфере ядерного оружия свидетельствуют о готовности нынешней администрации Белого дома начать переговоры с РФ и КНР, «но только на американских условиях», полагает аналитик.

Аналогичного взгляда на ситуацию придерживается и Владимир Батюк. По его мнению, Соединённые Штаты стремятся создать максимальное количество правовых препятствий для Москвы и Пекина в области развития стратегических и оперативно-тактических ракетных комплексов.

«Американцы хотят ограничить данный арсенал у России и Китая. Они считают, что новые вооружения угрожают их интересам, ограничивают применение вооружённых сил на примыкающих к РФ и КНР территориях. В итоге мы наблюдаем риторику о том, что новые типы вооружений Москвы и Пекина должны непременно регулироваться договорными обязательствами», — заключил Батюк.